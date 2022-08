Simona Ventura: adesso è tutto ufficiale, finalmente

Arrivano interessantissime novità sul fronte sentimentale per Simona Ventura: adesso è tutto ufficiale: ecco che cosa è successo

Ci sono grosse novità e bellissime emozioni all’orizzonte per quanto riguarda la vita sentimentale di Simona Ventura. La bella e storica conduttrice sta vivendo, infatti, una splendida relazione di amore con il suo compagno, Giovanni Terzi, ma presto potrebbero esserci delle novità entusiasmanti per la loro storia e per i loro fan.

Secondo le ultime indiscrezioni appena arrivate, infatti, sarebbe stata fissata la data per il loro matrimonio! La coppia, infatti, sarebbe pronta finalmente a sposarsi e fare il definitivo pass che in moltissimi sognano. Ecco, quindi, quali sono le ultime novità e quando è previsto il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi finalmente si sposano

Giovanni Terzi, brillante giornalista, e Simona Ventura, storica e apprezzatissima conduttrice della Rai, potrebbero sposarsi a breve. I due stanno vivendo ormai da alcuni anni una tenera relazione e, da sempre, pensano che prima o poi avrebbero fatto il definitivo passo in avanti.

Tuttavia, a causa dell’emergenza pandemica e altri ostacoli lavorativi e privati, l’appuntamento è stato spostato più di una volta. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni fornite dal settimanale Gente, ci potrebbe essere addirittura una data per il matrimonio tra i due.

La coppia è ora in vacanza in Sardegna: “Cullati da questo sentimento che cresce sempre di più – riporta in un articolo il settimanale – un bouquet di emozioni rinviato per la pandemia e atteso per il prossimo anno”. Recentemente, infatti, Simona Ventura aveva rilasciato delle importanti dichiarazioni che spiegavano il sentimento che c’è tra i due.

La bella presentatrice ha infatti parlato di quanto Terzi sia diventato un suo amico, oltre ad essere un tenero compagno, uomo con il quale può sfogarsi e un ottimo padre. Lo stesso Giovanni Terzi aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui parlava molto bene della sua attuale compagna e futura sposa.

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, Giovanni Terzi e Simona Ventura convoleranno a nozze nel 2023. È stata la stessa conduttrice ad indicare ‘l’anno prossimo come anno delle nozze, indiscrezione confermata poi dal settimanale. Dunque, si attende ormai solo la conferma ufficiale per quello che sarà certamente un matrimonio attesissimo.