Amici 22: tutto in anteprima, data d’inizio e non solo

In arrivo nuove indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici 22. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamo nel dettaglio tutte le novità sul programma.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Amici 22. Nelle ultime ore sono già uscite le ultime indiscrezioni sul programma di Maria De Filippi. Scopriamo in anteprima quando inizierà il talent show e chi saranno i nuovi insegnanti.

Amici è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. A breve tornerà di Mediaset la nuova stagione televisiva, ma quando inizierà? La data da fissare sul calendario è domenica 18 settembre.

Quindi tra un mese e mezzo il programma di Maria De Filippi ritornerà su canale 5 con la consueta striscia quotidiana più la puntata in studio della domenica.

Ma andiamo a scoprire quali sono le ultime indiscrezioni su Amici 22.

Amici 22: ecco quando inizia e chi sono i nuovi insegnanti

Manca poco più di un mese all’inizio di Amici 22, intanto Maria De Filippi sta già organizzando i preparativi. Ora anche i fan del programma non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nuovi concorrenti e soprattutto gli insegnanti.

Da quanto dicono le ultime indiscrezioni quest’anno gli insegnanti subiranno un duro colpo, infatti non vedermo più Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Ma attenzione al posto della coreografa e della speaker radiofonica sono stati scelti altri due volti noti, ovvero il ballerino Emanuel Lo e Arisa. Invece restano confermati gli altri insegnanti, quindi rivedremo ancora Rudi Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Inoltre, quest’anno rivedremo un ex allievo, ovvero Mattia Zenzola, che nella scorsa edizione di costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio. A quanto sembra, il ballerino avrebbe già un banco diretto all’interno della scuola. Per il momento il ragazzo non ha ancora confermato o smentito la notizia, vedremo se nei prossimi giorni darà qualche informazione sulla questione.

A settembre inizieranno i primi casting per scegliere i futuri concorrenti. Poi si prevede come di consueto l’inizio del serale a partire dalla prossima primavera.

Per scoprire ulteriori novità non ci resta che aspettare le prossime indiscrezioni. Voi cosa ne pensate?