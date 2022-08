Punto vita da snellire? bastano 7 giorni e 10 minuti

L’estate è già arrivata e vuoi snellire il tuo punto vita? Ecco alcuni esercizi molto efficaci da fare: ti bastano 7 giorni e 10 minuti

Con l’arrivo dell’estate in tanti hanno finalmente potuto godere di un po’ di relax al mare e approfittare delle ferie estive per dedicare un po’ di tempo alla cura del proprio corpo. Pensare al benessere del nostro organismo, infatti, è importantissimo per stare ben con sé stessi e vivere in forma.

Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di iscriversi in palestra o di passare i pomeriggi al parco per allenarsi. Se la tua intenzione è quella di snellire il punto vita, dunque, ti proponiamo alcuni esercizi molto efficaci da fare: ti bastano 7 giorni e 10 minuti. Provaci e mettici tutto l’impegno possibile.

Ecco come snellire il punto vita

Con l’inizio della bella stagione e l’arrivo del caldo i pomeriggi al mare sono un vero e proprio piacere. Iniziamo, quindi, ad indossare vestiti molto più leggeri, costumi e abiti smanicati che ci permettono di respirare di più. Tuttavia, molte persone potrebbero voler apparire più in forma ed essere maggiormente atletici prima di presentarsi in spiaggia.

Migliorare la propria forma fisica, infatti, è un ottimo modo per sentirsi in forma e stare bene con sé stessi. Tuttavia, non sempre si ha la possibilità di andare in palestra e passare molto tempo ad allenarsi. Ma vogliamo proporti alcuni esercizi che ti permetteranno di snellire il punto vita. Ti bastano 7 giorni e 10 minuti.

In una sola settimana, grazie a questo esercizio da fare in 10 minuti, si potrebbero già osservare alcuni risultati sul proprio fisico. Spesso, infatti, l’intenzione è quella di snellire il punto vita, in modo da apparire più in forma e atletici.

Il primo obiettivo è quello di tonificare la parte della vita grazie ad alcuni esercizi di isometria. Partendo da una posizione prona, fate forza sugli avambracci oppure sui gomiti. Successivamente formate una tavola con i vostri piedi e rimanete in posizione per circa 20 secondi.

Grazie a questo esercizio sarete in grado di allenare i muscoli del retto addominale e quelli laterali. Potete optare anche per alcune varianti. Mantenete la posizione e portate ogni gamba al gomito del medesimo lato, fate 3 ripetizioni per gamba e 15 movimenti.