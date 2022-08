Alena Seredova: l’annuncio tanto atteso eccolo

Dopo una lunghissima attesa è arrivato finalmente l’annuncio che in tanti speravano. Ecco che cosa farà Alena Seredova

Alena Seredova è una modella e showgirl nata in Repubblica Ceca nel 1978. Dalla bellezza mozzafiato, la Seredova è diventata molto famosa in Italia, conquistando i cuori di moltissimi fan. La sua carriera ha inizio nel mondo della moda, fino a portarla in Italia a soli diciassette anni. Nel 2001 ha raggiunto il successo con la conduzione di “Torno Sabato”, con Giorgio Panariello, fino ad entrare al centro del gossip per la sua storia con Gianluigi Buffon.

Oggi la Seredova ha cambiato vita e, dopo la separazione dall’ex portiere della Juventus e della nazionale, ha deciso di fare alcuni cambiamenti nella propria vita. Dopo una lunghissima attesa da parte dei fan, infatti, è arrivato finalmente l’annuncio che in tanti aspettavano. Ecco che cosa farà Alena Seredova.

Ecco l’annuncio da parte di Alena Seredova

Dopo una lunghissima attesa, arriva l’annuncio: Alena Seredova e Alessandro Nasti si sposano. Se inizialmente in tanti hanno pensato si trattasse solo di un’indiscrezione, ora arriva addirittura l’ufficialità da parte della showgirl.

Nei giorni scorsi, infatti, la Seredova ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram ufficiale, condividendo una foto con il suo attuale compagno, Alessandro Nasti. Nella didascalia la showgirl ha scritto: “Is aid yes”, ovvero “Ho detto sì”. Un annuncio che ha destato scalpore e tanta contentezza da parte di moltissimi fan della modella.

Successivamente, sempre sul suo account Instagram, la Seredova ha pubblicato un articolo di un giornale ceco dove si parlare delle sue nozze. “Ci sarà un matrimonio – cita l’articolo – Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano”. I due hanno già avuto una figlia, Vivienne, e non vedono l’ora di suggellare il loro amore.

Alessandro Nasti e Alena Seredova stanno insieme ormai dal 2015 e sono diventati genitori della splendida Vivienne Charlotte nel 2020. Per la piccola la coppia sta aspettando la possibilità di realizzare il battesimo che, una volta superati gli ostacoli tra le restrizioni italiane e quelle della Repubblica Ceca, dovrebbe avvenire in concomitanza con il matrimonio.

Sì, perché battesimo e nozze potrebbero essere celebrate nello stesso periodo (c’è chi afferma che potrebbero avvenire lo stesso giorno). Intanto, non possiamo fare altro che augurare tanta felicità e un augurio alla coppia Nasti-Seredova.