Grey’s Anatomy: cambia tutto per Ellen Pompeo

Grey’s Anatomy 19: grandi novità per la protagonista della serie tv, Ellen Pompeo. Quale sarà il futuro dello show ideato da Shonda Rhymes?

Grey’s Anatomy è una serie incentrata sulla vita di Meredith Grey. Ma senza di lei, avrebbe senso il medical drama?

La notizia è di qualche giorno fa, l’attrice che per anni è stato uno dei volti più amati della tv ha deciso di rallentare il ritmo. Che vuol dire questo? Ellen Pompeo parteciperà in tutto solo a 8 episodi sui 20 (o 23) nella serie ideata da Shonda Rhymes.

L’attrice si dedicherà ad un’altra mini serie per la tv, ispirata ad una storia vera. Questa non dovrebbe essere una novità per i fan: Ellen Pompeo è stanca di interpretare la dottoressa Grey ed aveva ammesso qualche tempo fa di essere pronta all’addio.

Ma, non molto tempo dopo, il direttore della rete ABC– canale su cui va in onda lo show- ha dichiarato di aver rinnovato per un’altra stagione, la 19°.

Grey’s Anatomy: tante novità sulla serie

Nessuno per il momento– nemmeno la protagonista- ha la forza e la volontà di mettere un punto finale alla storia. Sul web, questa notizia della Pompeo non è stata presa molto bene dai tutti quei fan che seguono lo show da quasi 20 anni.

In molti, infatti, chiedono di chiudere in bellezza questa serie, cercando di dare quella felicità che alla fine Meredith Grey si meriterebbe anche.

Sul web circolano molte voci proprio sul finale di Grey’s Anatomy: dall’Alzheimer che probabilmente prenderà Meredith, a Zola – figlia della dottoressa Grey e del marito defunto Derek Shepherd- che entra in una sala operatoria e che dice le stesse parole del padre prima di operare “Oggi è una splendida giornata per salvare una vita”.

Ovviamente non c’è ancora nulla di certo, ma ci piacerebbe, almeno per una volta, che Meredith Grey riuscisse ad ottenere il suo tanto sperato lieto fine.

Intanto, però iniziano a trapelare nuove indiscrezioni che riguardano proprio la 19° stagione: ci saranno dei volti nuovi che entreranno a far parte del medical drama più longevo. In tutto, e per il momento saranno 5: Adelaide Kane– che abbiamo visto in Reign; Harry Shum Jr – Mike Chun di Glee; Niko Terho; Midori Francis – Dash & Lily; Alexis Floyd – Inventing Anna.