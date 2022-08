Bruganelli-Bonolis, crisi nell’aria anche per loro? Ecco i rumors sul rapporto fra l’amato conduttore e la produttrice e opinionista.

Dopo la rottura tra una delle coppie più storiche e amate del mondo dello spettacolo, quella formata da Totti e la Blasi, quest’estate porterà un’altra nota coppia ad allontanarsi?

Alcuni rumors e situazioni di questi giorni hanno fatto pensare che tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sia al momento tutto rosa e fiori; sono indizi oppure solamente voci di gossip?

Bruganelli-Bonolis, crisi nell’aria anche per loro? La situazione e i rumors

Qualche settimana fa, alcuni tweet criptici della Bruganelli avevano fatto “scattare l’allarme” nei fan, che poi sono stati tranquillizzati vedendo la coppia serena e insieme a Formentera.

I rumors si sono però risvegliati di nuovo quando, intervistata da Chi (come riporta il sito Gossip e TV) la Bruganelli ha detto di aver accettato di nuovo il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip perché la proposta è arrivata in un momento “delicato” della sua vita.

Negli ultimi giorni, nemmeno Sonia ha fatto chiarezza: rispondendo ad una domanda dei fan sulla questione, non ha dato nessuna certezza. “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme” ha risposto, lasciando tutti con molti dubbi.

Di nuovo però, un recente articolo pubblicato dal settimanale Vero (sempre come riporta Gossip e TV) e pubblicato anche sul profilo social della rivista ha smentito ogni crisi, mostrando a tutti le foto del conduttore e dell’opinionista in spiaggia in vacanza, sempre intimi e affiatati.

La risposta della Bruganelli su Instagram, a quanto pare, non voleva magari sottolineare una crisi, ma piuttosto presentare un discorso molto più profondo. Sarà così? Il mistero continua perché sempre sui social Sonia ha smentito il servizio di Vero, puntualizzando come le foto mostrate siano assolutamente vecchie; anche qui, potrebbe essere solamente una puntualizzazione e non una conferma della crisi.

Intanto, sui social pare che Bonolis commenti tranquillamente i post della moglie; salvo ulteriori informazioni dai diretti interessati, tra tanti rumors pare che Paolo e Sonia stiano ancora bene insieme.