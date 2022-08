Gf Vip: Andrea Denver lo ricordate? Eccolo oggi

Ricordate Andrea Denver? Dopo la bellissima esperienza al Grande Fratello Vip, il ragazzo è andato avanti con la sua carriera. Eccolo oggi

Andrea Denver è stato uno dei concorrenti più amati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stato eliminato poco prima di raggiungere la finale, il trentunenne di Verona è entrato nei cuori dei suoi fan e di moltissimi telespettatori amanti del reality show.

A lasciare il segno tra gli amanti del reality e gli inquilini della casa più famosa d’Italia fu certamente il rapporto tra lui, Adriana Volpe e Antonella Elia. I tre formarono un terzetto davvero niente male, che negli anni ha continuato ad essere tra i preferiti per gli spettatori. Ma cosa fa Andrea Denver oggi? Ecco cosa è cambiato.

Andrea Denver, cosa fa oggi l’ex concorrente del GF Vip

Andrea Denver è stato uno dei personaggi più sotto i riflettori e chiacchierati di tutte le edizioni del Grande Fratello. In molti ricordano la sua simpatia e la sua capacità di scherzare. In particolare, ad attirare l’attenzione dei telespettatori fu l’amicizia molto stretta che legò con Adriana Volpe e che, ovviamente, scatenò decine di supposizioni (smentite poi dai diretti interessati).

Andrea Denver ha un curriculum e dei trascorsi niente male. Il trentunenne veronese è infatti laureato in Scienze della Comunicazione (ha conseguito la laurea presso l’Università di Verona) e ha continuato a studiare negli Usa, trasferendosi in Florida.

Nel 2014, Andrea Denver (nome d’arte dovuto alla sua passione per il Basket e, in particolare, per la squadra dei Denver Nuggets) inizia a far parlare di sé. In quell’anno, infatti, appare in alcuni videoclip musicali di Taylor Swift e Jennifer Lopez, mentre qualcuno parla di una presunta relazione amorosa con Madonna.

Nel 2020 esordisce in Mediaset, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, conquistando tantissimi telespettatori e facendo amicizia con molti degli inquilini della casa Oggi Andrea Denver fa il modello (tra i più pagati al mondo). Per tre volte, infatti, ha ricevuto la nomination per il “modello dell’anno” su Models.com.

Sul versante sentimentale sappiamo che Denver è fidanzato con la splendida modella statunitense Anna Wolf. I due convivono a Verona e hanno dovuto affrontare insieme la quarantena durante la prima ondata di Coronavirus.