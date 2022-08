Claudio Lippi: avete mai visto le figlie? Sono un sogno!

Il noto cantante e conduttore è padre di due splendide figlie: curiosiamo nella vita privata di Claudio Lippi.

Classe 1945, Claudio Lippi debuttò nel mondo dello spettacolo come cantante, per poi esplorare l’ambito televisivo e radiofonico, ove conobbe il reale successo. Tra i primi programmi a cui prese parte non possiamo non citare Settevoci, Per una sera d’estate, per poi passare a Buona Domenica e Sette e Mezzo. Sono state innumerevoli le trasmissioni che videro proprio Claudio Lippi al timone ed è proprio per questo che il conduttore riuscì a conquistare progressivamente l’affetto e la stima dei telespettatori italiani.

Uno dei suoi punti di forza risulta essere sicuramente il sarcasmo pungente e l’estrema intelligenza, due doti che il pubblico ha avuto il piacere di riscoprire durante la sua partecipazione come giudice presso Tale e Quale Show, al fianco dell’iconica Loretta Goggi. Il programma si affezionò talmente tanto al cantante, da proporli di partecipare in veste di concorrente nel 2017. La sua ultima apparizione in tv risale al 2019 con La tua voce, in onda su Canale Italia.

Riguardo la vita privata di Claudio Lippi si sa poco e niente, proprio perché il conduttore ha fatto attenzione a non finire nel mirino delle riviste di gossip e dei paparazzi. Sappiamo tuttavia che l’ex concorrente di Tale e Quale Show sia padre di due bellissime figlie, avute da due relazioni differenti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Claudio Lippi: tutto su Lenni e Federica Lippi

La vita sentimentale di Claudio Lippi vede come protagoniste due donne molto importanti per il conduttore: Laura Belli e Kerima Simula. Dalle relazioni con le due nacquero rispettivamente due figlie, Lenni Lippi e Federica Lippi. In particolare, la primogenita venne al mondo del 1975 e decise di seguire le orme del padre dedicandosi esclusivamente alla musica e alla recitazione. Dopo la laurea in Scienze Politiche infatti investì tempo e denaro per la realizzazione dei suoi sogni.

Federica Lippi invece nacque nel 1988 dal matrimonio di Lippi con Kerima. La giovane spesso parlò del rapporto inizialmente complicato con il padre, dovuto soprattutto alla separazione tra i genitori, avvenuta quando la piccola aveva appena 6 anni. Attualmente, tra i due si è instaurato un bellissimo legame, tanto che il conduttore e la figlia sono apparsi spesso insieme presso alcuni salotti televisivi. Inoltre, Federica è mamma di una bimba – Mya Summer – pertanto Claudio Lippi è nonno: “E’ un nonno pazzesco, papà mi ha aiutato tanto […] quando ero incinta mi accompagnava ovunque”.