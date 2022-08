Vediamo meglio insieme una ricetta che leggendola non gli date un soldi, ma fidatevi di noi che abbiamo provato è una bomba!

Come sapete ci piace darvi sempre qualche trucchetto che gli altri non danno per fare in modo che lo stare in cucina sia anche divertente e non solamente un dovere, quindi vediamo come possiamo unire questi ingredienti particolari.

Si perchè parliamo di caffè e banana ma non solo, non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa ci serve ma soprattutto in quale quantitativo per questo ciambellone con una glassa al cioccolato che è uno spettacolo vero e proprio.

Caffè e banana? Si devi provarlo assolutamente

Il suo profumo incredibile inebrierà tutta casa, ecco cosa ci serve: