Valerio Scanu, cambia completamente vita rispetto a prima: eccolo oggi, davvero da non credere la sua grande trasformazione.

Saranno sicuramente in molti quelli che si ricordano di Valerio Scanu, talentuoso cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi; era l’edizione 2008-2009 e un giovane Valerio, allora appena diciannovenne, cominciava a farsi notare con la sua voce.

In quell’edizione arrivò secondo dietro ad Alessandra Amoroso, ma ebbe comunque l’opportunità di diventare un professionista. Sono passati ormai più di dieci anni e, a quanto pare, ora Scanu ha cambiato vita, eccolo oggi.

Valerio Scanu cambia completamente vita, eccolo: nuovo percorso per lui

Dopo il talent show Scanu ha avuto un discreto successo come cantante, tanto da vincere addirittura Sanremo nel 2010 con Per tutte le volte che…; successivamente, ha anche partecipato all’edizione del 2016.

Nell’ultimo periodo però Valerio sembra aver messo per un attimo da parte il canto per dedicarsi agli studi; si è infatti laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento col massimo dei voti.

“All’Università si è creato da subito un gran bel clima. Anche i docenti hanno valutato in modo positivo il mio impegno: non si aspettavano che un artista come me potesse impegnarsi così tanto in un campo così diverso dal proprio” a spiegato in una recente intervista al settimanale Nuovo (riportata dal sito Gossip e TV).

Con queste nuove competenze ha intenzione di aiutare le categorie più “fragili” della società; un lavoro da svolgere parallelamente alla sua carriera da cantante, che comunque continua a portare avanti nonostante i nuovi impegni.

Mentre si laureava, Scanu è comunque stato molto presente in tv, partecipando come concorrente e opinionista a programmi come Il Cantante Mascherato, Storie Italiane e Oggi è un altro giorno; diversi sono stati anche i suoi concerti e le sue esibizioni.

Il suo ultimo album Canto di Natale è invece arrivato nel 2020, nelle prime fasi della pandemia; Scanu sta davvero iniziando una nuova fase della sua vita, della quale oltre alla musica faranno ora parte anche il diritto e la legge.