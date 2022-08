Ilary Blasi le parole su Totti, adesso che è da sola in Trentino

Dopo qualche giorno a Sabaudia, Ilary Blasi ha deciso di trovare un po’ di pace tra i monti del Trentino. Ecco le sue parole su Totti.

Quest’anno tutte le attenzioni dei rotocalchi sono focalizzate sulla conduttrice Ilary Blasi, reduce dalla separazione ufficiale da Francesco Totti dopo 17 anni di matrimonio. Nel corso delle ultime settimane, le riviste di gossip seguono costantemente la showgirl, in modo da scoprire qualche news in più riguardo l’attuale rapporto con l’ex marito. Subito dopo la conferma del divorzio, Ilary è letteralmente scappata in Tanzania insieme ai figli, in modo da allontanarsi dalla valanga di notizie ovviamente inevitabili.

Nel mese di luglio invece, ha preferito rilassarsi a Sabaudia, luogo ove la famiglia è solita passare le vacanze estive. Infine, pochi giorni fa, il Campione è giunto sul posto per darsi il cambio con l’ex moglie, che è quindi ripartita alla volta delle montagne maestose del Trentino. Il tutto è stato documentato con delle Instagram stories, in cui la Blasi accenna ogni tanto un sorriso.

Attualmente, Francesco Totti si sta godendo il tempo trascorso in compagnia dei figli ed in molti sostengono che l’ex calciatore continui a vedere la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Nonostante le riviste lo diano per certo, i diretti interessati non hanno ancora confermato un’eventuale legame sentimentale. Ilary intanto si lascia andare a qualche confidenza…

Ilary Blasi: la rivelazione scioccante su Totti

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica; la coppia è stata subito travolta da critiche, illazioni e ipotesi circa le ragioni dietro la rottura. Il web si è diviso tra chi accusa Totti di aver tradito Ilary con Noemi Bocchi e chi invece sostiene che l’allontanamento sia dovuto dalle ambizioni televisive della showgirl. Insomma, nelle ultime settimane, non si parla di altro.

Attualmente, Ilary si trova al Lago di Braies ed ha quindi lasciato i tre figli all’ex marito, il quale si è spostato da poco a Sabaudia. Durante la sua permanenza nei pressi del lago, qualcuno ha sentito Ilary parlare di Totti ed ha quindi riportato quanto detto alla regina degli scandali Deianira Marzano.

Una persona che si trovava sul posto ha affermato di aver sentito la Blasi ammettere di aver ritirato tutte le sue cose dall’abitazione di famiglia, inoltre la conduttrice ha precisato che i figli si trovano con il padre. Insomma, la coppia sta vivendo forse il momento più difficile per due ex coniugi, l’istante in cui ci si rende conto di aver intrapreso definitivamente due strade diverse.