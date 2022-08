Orologi: hai uno di questi? Puoi essere molto ricco e non saperlo

Fai attenzione: se hai uno di questi orologi, potresti essere molto ricco senza nemmeno saperlo. Ecco perché

Gli orologi sono tra gli accessori più amati e affermati in assoluto. Oltre ad essere particolarmente utili (consentono di conoscere l’ora in ogni momento), sono estremamente belli da vedere e rappresentano un ornamento davvero niente male. Proprio per questo, esistono migliaia di aziende che producono orologi di immense tipologie (subacqueo, sportivo, elegante, economico, di lusso, ecc.).

Tuttavia, non tutti, pur possedendone molti, sono esperti e intenditori di orologi. Come dicevamo, infatti, si tratta di un accessorio particolarmente diffuso ovunque, da moltissimi anni. Ragion per cui, potrebbero esserci in circolazione oggetti di immenso valore. Se hai uno di questi orologi, infatti, potresti essere molo ricco senza nemmeno saperlo. Ecco perché.

Se possiedi uno di questi orologi potresti essere molto ricco

Esistono orologi di particolare valore che, però, sono stati prodotti da aziende e imprese non molto conosciute da chi non è particolarmente esperto di questi splendidi accessori. Dunque, se possiedi uno di questi orologi potresti essere molto ricco senza nemmeno saperlo.

La prima cosa da fare è capire che gli orologi di valore non sono quegli “classici”, comunemente associati a marchi molto famosi come Omega o Rolex. Quando abbiamo in mano un orologio potenzialmente di valore dobbiamo capire quanto è stato pagato originariamente. Inoltre, è importate valutare il suo funzionamento e il suo stato, come il cinturino.

Inoltre, è importante sapere che il materiale con cui è stato realizzato l’accessorio può incidere profondamente sul valore dell’orologio. Nello specifico, quelli che possiedono una cassa in oro potrebbero valere molto di più. Grazie a queste sole informazioni potremmo fare una ricerca su internet per capire qual è il potenziale valore dell’oggetto. Una volta individuato il prezzo maggiore e quello minore, potremmo stabilire una cifra che è a metà tra queste due.

Inoltre, potremmo decidere di rivolgerci ad un rivenditore accreditato o ad un esperto. Esistono, infatti, orologi come l’Omega Speedmaster del 1957 che, inizialmente, non era un orologio di lusso, ma che ora ha grande valore (uno di questi è stato rivenduto per 3 milioni di euro).

Infine, è importante ricordare che gli orologi con un valore maggiore sono di solito quelli prodotti tra il 1950 e il 1980. Tra questi occhio a marchi come Cartier, Jaeger Le Coultre, Zenith, Seiko, Rolex.