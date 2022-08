Garrison: svelato perchè lasciò Amici, da non credere

A distanza di anni, il coreografo di Amici, Garrison ha fatto sapere come mai ha lasciato il talent di Canale 5. Leggiamo insieme il motivo.

Sono più di 20 anni che il pubblico segue ed ama Amici di Maria De Filippi. Quando andò in onda la prima edizione, aveva un altro titolo, Saranno Famosi.

La scuola più famosa di Italia dovrebbe ripartire in autunno e solo nella primavera del nuovo anno scopriremo chi sarà il nuovo vincitore.

Tante le novità di quest’anno: una fra te le tante, c’è un cambio di professori sia nella sezione ballo che nel canto. Torneranno, infatti, Arisa – al posto della speaker radiofonica Anna Pettinelli– ed Emanuel Lo – al posto della coreografa Veronica Peparini.

In questi anni, si sono susseguiti molti insegnanti sia del ballo che del canto. Uno dei più amati dal pubblico è senza dubbio Garrison Rochelle, coreografo e ballerino.

Amici: Garrison svela il vero motivo che l’ha spinto ad abbondonare il talent

Veniva apprezzato moltissimo per la sua simpatia e per la sua emotività. Era lui che in principio si scontrò più volte con la maestra di danza classica, Alessandra Celentano.

Poi, ad un certo punto, il coreografo e ballerino decise di lasciare il talent. E solo qualche tempo ha rivelato il vero motivo di questa sua decisione.

Qualche anno fa, Garrison ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Visto in cui spiegava cosa lo aveva spinto ad abbandonare la scuola più famosa di Italia.

Per lui è stato molto importante lavorare con due pilastri della televisione, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi “Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come aver ottenuto tre lauree”.

E poi ha anche aggiunto che “sono due grandi professionisti”. E soprattutto della De Filippi ha detto “Lei giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore”.

E sulla sua decisione di lasciare Amici ha rivelato “Avevo bisogno di un cambio ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita”.

Ed ancora ha aggiunto “Avevo il sogno di condurre, cantare e recitare ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e di recitazione”.