Arrivano le prime anticipazioni per la nuova stagione di Uomini e Donne. La prima tronista sarà un volto conosciuto

Con l’arrivo della nuova stagione di Uomini e Donne, si scaldano i motori e si fanno strada alcune interessanti anticipazioni che stanno stimolando la curiosità in moltissimi telespettatori. Per la prossima stagione di Uomini e Donne, il Trono over rappresenterà una vera e propria sorpresa: la prima tronista sarà infatti un volto conosciuti.

Secondo le ultime anticipazioni, Federica Aversano tornerà ad essere protagonista di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, vedrà ancora una volta un personaggio apprezzatissimo dal pubblico. A rivelarlo è stato il sito MondoTV24 e ad accogliere positivamente la notizia sono stati in moltissimi. Ecco le ultime.

Uomini e Donne: Federica Aversano prima tronista

Per la prossima stagione di Uomini e Donne la prima tronista starà Federica Aversano. La bellissima donna 28enne è stata tra le protagoniste della scorsa stagione, per via del suo tentativo di conquista nei confronti di Matteo Ranieri che, alla fine, ha preferito scegliere Valeria Cardone.

Tuttavia, la bella Federica non sarà una corteggiatrice. La regina della televisione italiana, Maria De Filippi, ha infatti deciso di inserire l’Aversano nel parterre del Trono Over. A rivelarlo è il sito MondoTV24, che ha parlato di fonti molto affidabili, le quali hanno rilevato la decisione presa da Maria De Filippi.

Nonostante la sua giovane età (Federica ha 28 anni), è stato scelto di inserire la protagonista nel “roster” del trono Over per via della sua maturità. Federica ha infatti dimostrato una grande consapevolezza già nell’edizione precedente, tanto da portare Maria a selezionarla per il passo successivo.

Dunque, si attende una nuova stagione di un programma che è pronto a regalare emozioni e colpi di scena. Ma i telespettatori dovranno aspettare ancora per avere nuove e decisive informazioni su quella che sarà la prossima stagione del programma di Mediaset.

Secondo le anticipazioni di Amedeo Venza, infatti, trai nuovi tronisti ci dovrebbe essere un giovane ragazzo di 19 anni, residente a Milano. Mentre Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha rivelato che tra i prossimi partecipanti potrebbe esserci anche una giovane ragazza dal nome “Sofia”. Dunque, non resta che aspettare e vedere quali saranno le maggiori novità della prossima stagione.