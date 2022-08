Giucas Casella: chi è Valeria, la moglie, e cosa fa

Nonostante la grandissima popolarità del famoso prestigiatore, non tutti conoscono Valeria, la moglie di Giucas Casella. Ecco chi è cosa fa

Valeria Perilli è una splendida donna per nulla estranea al mondo dello spettacolo e della televisione. Così come suo marito Giucas, anche la Perilli ha lavorato nel mondo dello spettacolo. La donna, infatti, ricopre il ruolo di annunciatrice televisiva, attrice e doppiatrice.

Nata a Roma il 31 gennaio 1954, la Perilli è figlia d’arte. Suo padre, infatti, è lo sceneggiatore e regista Ivo Perilli, mentre sua madre è Lia Corelli, sorella di Plinio Perilli, famoso poeta. Proprio come i suoi genitori, la Perilli è rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo e ne ha subito fatto parte.

Valeria Perilli e Giucas Casella sono insieme da tantissimi anni. La loro relazione, infatti, dura da tantissimi anni e i due si sono sposati dopo ben 38 anni di fidanzamento. I due, infatti, si sono sposati solo nel 2019, quando il prestigiatore, durante una puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso, ha deciso di dichiararsi.