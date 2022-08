Raffaella Fico: vi ricordate la piccola Pia? Eccola oggi, bellissima

La bellissima modella Raffaella Fico è mamma di una dolce bambina – Pia – venuta al mondo in seguito al suo rapporto con Mario Balotelli.

Raffaella Fico deve la sua notorietà alla partecipazione di diversi reality targati Mediaset, tra cui L’isola dei Famosi; la sua ultima apparizione in tv risale a qualche mese fa, in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa non durò a lungo, complice sicuramente la diatriba con Soleil Sorge, la cui antipatia venne fuori già dalla prima puntata. La Fico diede prova di voler aizzare i coinquilini contro la rivale a tutti i costi e questo comportamento non andò giù a molti dei telespettatori da casa.

Diciamo che la soubrette ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino, una forza che se talvolta l’ha portata a ricevere numerose critiche, altre si è rivelata l’arma giusta per ottenere giustizia. A questo proposito, molti di voi ricorderanno che Raffaella Fico è mamma di una bellissima bambina di 10 anni – Pia – avuta insieme all’ex fidanzato, Mario Balotelli.

Benché attualmente tra i due sia tornata la serenità, la gravidanza della modella non fu per nulla facile. Pia nacque nel 2012 a Napoli, ma il cognome Balotelli arrivò solo nel 2014 dopo una dura battaglia legale voluta dalla madre: il calciatore infatti non voleva riconoscerla come sua figlia.

Raffaella Fico: la figlia Pia è la sua fotocopia!

Raffaella Fico dieci anni fa dovette seguire Balotelli per tutta l’Europa per riuscire a convincerlo a riconoscere Pia come sua figlia. Già dai primi mesi di via, la piccolina non visse una vita facile – benché avvolta dall’amore della madre, dovette affrontare un rifiuto categorico da parte del calciatore. Il riconoscimento arrivò nel 2014, quando Pia aveva già due anni.

Sono passati anni da quegli eventi ed ora sembra sia tornato il sereno: sia Raffaella che lo stesso Balotelli spesso condividono degli scatti insieme alla piccola, la quale rappresenta il perfetto mix tra la modella e il suo amato papà. Entrambi esprimono l’orgoglio per la figlia, ma non sembrano intenzionati a tornare insieme come coppia.

Un lieto fine più che meritato per la piccola Pia che ora ha dieci anni. Raffaella Fico ha parlato spesso del rapporto che la lega, anche tra le mura del Grande Fratello Vip. In quegli istanti, gli angoli spigolosi del carattere della gieffina sembravano attenuarsi, sostituiti da un dolce sorriso di mamma.