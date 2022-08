Jennifer Lopez: davvero costa così la borsa? Leggi bene

Jennifer Lopez, in giro con il marito Ben Affleck, ha sfoggiato alcuni outfit che hanno lasciato tutti senza parole. Sapete il prezzo della borsa?

La cantante ed attrice Jennifer Lopez si è sposata in gran segreto a Las Vegas con Ben Affleck. I due erano stati insieme circa 20 anni fa, poi le loro strade si sono separate.

I due si sono rincontrati poco tempo fa ed hanno deciso di coronare il loro sogno, sposandosi a Las Vegas. Come dice Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono, Fanno dei giri immensi E poi ritornano” è quello che è successo ai due grandi artisti.

Solo nelle ultime ore, però, sul web si è vociferato su un loro possibile divorzio, a poche settimane dal loro matrimonio.

Infatti, è bastato un articolo sul Hollywood Life sul loro agosto distanti dopo la luna di miele a Parigi, con Ben Affleck rientrato a Los Angeles, mentre Jennifer Lopez in giro per l’Europa – solo pochi giorni fa si è esibita a Capri – a scatenare i follower e facendo loro pensare che la loro separazione fosse dovuta a causa di un divorzio.

Gli outfit di Jennifer Lopez

Ma né i diretti interessati né tanto meno l’articolo in questioni hanno mai trattato questo argomento. Solo indiscrezioni che hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Mentre era in luna di miele, però, Jennifer Lopez ha sfoggiato outfit da capogiro: oltre ad avere abiti firmati, scarpe molto alte e gioielli, quello che è risaltato agli occhi sono state le borse.

Infatti, in giro per Parigi ha avuto modo di indossare la preziosa Bolide di Hermes, in pelle bianca; anche quelle di Valentino – una in pelle nera e l’altra in pelle rossa- dal costo di 2.100 euro l’una.

Ha avuto modo di sfoggiare la clutch a specchio di Dolce&Gabbana che costa circa 3.300 euro. Ma anche la Birkin ha il suo fascino e costa più di 50 mila euro.

Insomma, la cantante nella luna di miele ha avuto modo di indossare dei diversi look, da capogiro, che hanno lasciato i suoi fan a bocca aperta. Vi sono piaciuti gli outfit sfoggiati dalla cantante e attrice Jennifer Lopez?