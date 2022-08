Pollice: ha questa macchia? Chiama il medico!

Se negli ultimi giorni hai notato un problema alle tue mani e hai il pollice con questa macchia, potresti dover chiamare il medico. Ecco perché

Spesso tendiamo a sottovalutare i messaggi che il nostro corpo ci invia allo scopo di comunicarci eventuali problemi, carenze o altri “messaggi” di vario tipo, soprattutto riguardanti la nostra salute. Non è raro, infatti, passare oltre fenomeni giudicati “minori” sul nostro corpo e, magari, dover riparare poi per non essere intervenuti subito.

Il nostro organismo, infatti, ha la tendenza ad avvisarci mediante cambi di colore della pelle, affaticamento, tosse e altro che, in molti casi, dovrebbero metterci in guardia. Se, infatti, negli ultimi giorni hai notato un problema alle tue mani e hai il pollice con questa macchia, potresti dover chiamare il medico. Ecco perché.

Se hai il pollice con questa macchia, potresti dover chiamare il medico

A volte notiamo delle stranezze sul nostro corpo che, se inizialmente attirano la nostra curiosità, tendiamo ad ignorare. Spesso, infatti, il nostro organismo ci manda dei messaggi che non andrebbero sottovalutati. Se, ad esempio, hai il pollice con questa macchia, non è da escludere il problema del tumore alle unghie.

Sono in molti a non essere a conoscenza della sua esistenza, eppure è così. Anche le unghie possono interessare tumori non cancerosi o cancerosi e causare parecchi problemi. Quelli non cancerosi possono essere le cisti mixoidi, i tumori glomici e i granulomi piogenici. Per quanto riguarda, invece, i tumori cancerosi, sono presenti il carcinoma squamocellulare, il melanoma maligno e la malattia di Bowen.

Si tratta, dunque, di patologie facilmente individuabili da parte dei podologi, esperti in materia. Infatti, tra i sintomi molto diffusi del melanoma vi è la comparsa di pigmentazione, di colore blu scuro o nero, sotto le unghie.

Questo si chiama “segno di Hutchinson” ed è una riga che compare sott l’unghia. Si tratta di uno dei sintomi più diffusi del tumore maligno all’unghia. Dunque, è per questo che, se hai il pollice con questa macchia, è caldamente consigliato rivolgersi ad un medico che vi saprà sicuramente dare i giusti consigli.

Ovviamente, potrebbe trattarsi anche di una semplice anomalia e non per forza di un tumore. È possibile, infatti, che si tratti di fughi o che il soggetto che ne soffre abbia preso una contusione che abbia provocato il pallore.