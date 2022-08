Sonno: come dormire 8 ore senza mai svegliarsi

Ecco un trucco molto semplice che ti permetterà di dormire 8 ore senza mai svegliarsi. Come fare in pochissime mosse

Dormire è importantissimo per tutelare il proprio benessere psicofisico. Con questa pratica, infatti, permettiamo al nostro corpo (e alla nostra mente) di riposarsi e recuperare tutte quelle energie perdute durante il giorno, magari dopo impegni lavorativi oppure ore di studio e di faccende domestiche.

La salute del nostro organismo, infatti, passa soprattutto da quanto questo riesca a riposare. È importante, dunque, seguire le indicazioni degli esperti che consigliano sempre di riposare per molte ore. Ecco, quindi, un trucco molto semplice che ti permetterà di dormire 8 ore senza mai svegliarsi. Come fare in pochissime mosse.

Ecco come dormire 8 ore senza mai svegliarsi

Secondo molti esperti, il miele rappresenta un’ottima soluzione per aiutare il nostro organismo a riposare. Ci sono circa 200 elementi importanti in questo ingrediente, oltre a glucosio e fruttosio, che possono rappresentare un vero e proprio alleato del nostro corpo.

Il miele, composto principalmente da carboidrati, possiede altri elementi molto importanti, tra cui vitamine, amminoacidi, proteine, alcaloidi, flavonoidi, glicosidi e altri composti volatili. Ha ottime proprietà benefiche, in quanto rappresenta un valido antiossidante, antinfiammatorio e antimicrobico.

Questo ingrediente potrebbe aiutarci a dormire in tranquillità favorendo il sondo e il riposo. Secondo gli esperti, infatti, per mantenere il corpo sano e riposato servirebbe dormire almeno 8 ore senza mai svegliarsi. A questo proposito, il miele, può essere un grandissimo aiuto per raggiungere il nostro obiettivo.

Grazie alle sue proprietà e alla grande presenza di zucchero, il miele rappresenta un ottimo sedativo, soprattutto per calmare la tosse. Svolge inoltre una funzione emolliente nei confronti delle cellule, attenuando la produzione eccessiva di catarro. In questo modo, ci aiuta a respirare meglio, anche durante la notte, favorendo il sonno.

Inoltre, questo favoloso ingrediente possiede proprietà antistress e calmanti. È infatti un’ottima soluzione per calmare l’ansia e lo stress accumulato durante una giornata particolarmente impegnativa. Proprio per questo, è consigliato mangiarne un cucchiaino prima di andare a dormire.

Da non dimenticare l’aiuto che il miele può darci per quanto riguarda il controllo del peso. Il miele, infatti, rappresenta un dolcificante naturale e ha un valore calorico inferiore allo zucchero. Dunque, possiamo tranquillamente sostituire questo ingrediente, risparmiando sulle calorie.