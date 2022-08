Decreto Bis_ Ecco tutti gli aiuti veri alle famiglie

Resta al 5% l’Iva sul gas, si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale per luce e gas, sospesa fino a ottobre la possibilità per le aziende di modifica unilaterale dei contratti.

Il taglio del cuneo si amplia di 1,2 punti per i redditi fino a 35.000 euro. Con risorse per 1,5 miliardi arriva anche l’anticipo della rivalutazione del 2% delle pensioni. Entriamo nel dettaglio per scoprire cosa accade.

Ecco di seguito cosa prevede il Decreto Bis, con tutta una serie di agevolazioni. Il bonus di 200 euro una tantum arrivato a luglio verrà erogato a ottobre a tutti quei lavoratori finora esclusi, 100 milioni il Fondo per il sostegno degli autonomi. Per la vecchia Alitalia i proventi della liquidazione saranno calcolati al netto dei costi sia dell’amministrazione straordinaria che dei rimborsi ai viaggiatori. Sono previsti aiuti per le imprese agricole che abbiano subito danni dalla siccità e che sono prive di copertura. Nasce la poi la figura del ‘docente esperto’ che guadagnerà 5.650 euro in più. Per il bonus psicologo arrivano 25 milioni in più, quello destinato agli abbonamenti del Trasporto pubblico locale avrà 101 milioni in più. Subisce una riduzione per il 2022 dell’assegno unico per i figli. Verrà conferito più potere agli 007 in caso di crisi o di emergenza.

