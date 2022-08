Fedez e Chiara: vacanza di lusso, ecco la villa e quello che non sai

La coppia più famosa d’Italia si è concessa una vacanza di lusso. Ecco in quale villa sono andati Fedez e Chiara Ferragni

Da qualche anno sono certamente la coppia di sposi più in vista d’Italia. Chiara Ferragni e Fedez hanno conquistato i cuori degli italiani grazie alla loro simpatia e capacità di mostrare tratti di vita quotidiana che spesso coinvolgono i propri fan. Non è un caso, infatti, che Fedez sia uno degli artisti più seguiti e la Ferragni l’influencer italiana più famosa al mondo.

I due non hanno smesso di condividere ai propri fan contenuti in cui mostrano parte della loro vita quotidiana, anzi. Durante l’estate “I Ferragnez” hanno mostrato spesso dove si concedono un po’ di relax. Anche questa volta, infatti, la coppia più famosa d’Italia si è concessa una vacanza di lusso. Ecco in quale villa sono andati Fedez e Chiara Ferragni.

Vacanza di lusso per Fedez e Chiara Ferragni. Ecco la villa

I Ferragnez si sono concessi una vacanza ad Ibiza e, proprio nei giorni scorsi, hanno mostrato ai propri fan il volo che hanno compiuto con il loro jet privato insieme ai loro figli. I due inizieranno infatti una vacanza di lusso sull’isola spagnola, in una splendida villa, con l’obiettivo di rilassarsi e godersi il posto magnifico.

I due, infatti, hanno scelto un soggiorno meraviglioso all’insegna del lusso e dell’ampio spazio in cui potersi divertire. Sui loro profili social, infatti, hanno condiviso il posto meraviglioso in cui hanno deciso di soggiornare insieme ai loro figli, pubblicando alcuni post dove mostrano il loro soggiorno meraviglioso nelle isole Baleari.

Appena atterrati sull’isola, Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato sui social le immagini della meravigliosa struttura, immersa nel verde e nel comfort. Si tratta di una villa da sogno, tra la movida della città spagnola, ma con la sicurezza di riservatezza e comodità. I due hanno pubblicato foto e video in cui si divertono mentre giocano a bowling e si godono la meravigliosa location.

Oltre a tutti gli agi e i comfort, nella villa è presente anche un bellissimo campo da basket. Una scelta che sarà stata dettata certamente dalla passione di Fedez per questo sport. Il rapper, infatti, è stato costretto a fermarsi per almeno 6 mesi e ora, finalmente, può riprendere a giocare.