Mario Giordano: lo avete mai visto da giovane? Eccolo

Avete mai visto Mario Giordano da giovane? Ecco com’era il giornalista e presentatore de Fuori dal coro di Mediaset

Mario Giordano è un noto giornalista italiano, conosciuto per i suoi editoriali senza filtri e il suo carattere tutt’altro che docile. Negli anni ha acquisito una certa popolarità, soprattutto per le sue interviste e per i suoi battibecchi con molti ospiti televisivi. Da qualche anno, Giordano conduce un programma su Rete 4, Fuori dal coro, che spesso fa discutere.

Giornalista di Libero, La Verità e Il Giornale, Giordano ha scritto libri, articoli ed editoriali soprattutto su tematiche politiche nazionali. Nonostante la grande popolarità del giornalista e conduttore televisivo di Mediaset, non tutti sanno com’era qualche anno fa. Avete ma visto Mario Giordano da giovane? Ecco com’era il giornalista e presentatore de Fuori dal coro.

Ecco com’era Mario Giordano da giovane

Dopo aver aumentato la sua fama come giornalista ed opinionista, Mario Giordano si è dato alla conduzione televisiva. Il suo “Fuori dal coro” è un talk di approfondimento politico e di attualità spesso al centro delle polemiche per via della sua esplicita posizione. Il giornalista, infatti, è spesso nel mirino dei critici (a volte anche suoi stessi colleghi) per via del carattere molto forte e del modo di condurre il programma.

Mario Giordano è sempre stato all’interno del mondo dell’informazione e del giornalismo. La sua carriera, infatti, è stata ricca di esperienze all’interno di testate giornalistiche, oltre a attività di scrittore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare negli anni Novanta, scrivendo per il settimanale “Il nostro tempo”, passando poi a Il Giornale, sotto richiesta di Vittorio Feltri.

Tuttavia, la vera fama è arrivata grazie alle sue partecipazioni nel famosissimo Maurizio Costanzo Show. Il giornalista è stato invitato più volte a discutere di argomenti scottanti e controversi, il cui modo di esprimersi è stato un fattore determinante della sua ascesa. Inoltre, è stato direttore di Studio Aperto nel 2000, fino ad essere conduttore del noto programma trasmesso su Rete 4.

Ma com’era Mario Giordano quando era giovane? In una foto si può notare la differenza rispetto al passato. Il suo aspetto, con il passare degli anni, infatti, è cambiato molto attraverso un’evoluzione fisica che è facilmente notabile. Tuttavia, uno dei tratti distintivi del conduttore (i suoi occhiali) è rimasto come nel passato.