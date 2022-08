Uomini e Donne, succederà a due dame: attenzione, ecco le anticipazioni in vista del ritorno in onda del dating show di Maria De Filippi.

C’è grande attesa tra i fan per il ritorno di Uomini e Donne, che come di consueto a settembre presenterà una nuova edizione agli spettatori di Canale 5; le prime riprese dovrebbero svolgersi nell’ultima settimana di agosto, e in molti già fanno trapelare le prime anticipazioni.

Infatti, sembra che in queste nuovissime puntate due dame avranno un altro ruolo rispetto a quello avuto fino ad ora; di chi si tratta e in cosa consistono queste novità? Ecco i rumors.

Uomini e Donne, succederà a due dame: attenzione, ecco i nuovi rumors

Pare che a settembre Uomini e Donne tornerà con diverse novità, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over; sono proprio loro che, negli ultimi anni, hanno attirato l’attenzione per polemiche e non solo, a prescindere dalle relazioni amorose in cui sono comunque coinvolti anche i tronisti.

Stando a quanto riportato da Mondotv24 (e ripreso da Gossip e TV), protagoniste indiscusse saranno Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna; la dama bresciana è un volto storico del dating show, mentre la signora di Vigevano è stata spesso al centro delle critiche di Tina, prendendo di fatto il posto di Gemma (nell’ombra nella seconda parte della scorsa edizione).

Per i rumors, la produzione ha preparato un ruolo ad hoc per Ida: dovrebbe infatti essere una vera e propria opinionista “in campo”, avendo anche altre mansioni all’interno dello studio. La Platano è stata per anni al centro di varie vicende amorose e, ormai popolarissima, il suo ruolo potrebbe ora essere diverso.

Novità anche per Pinuccia, che secondo il sito andrà a sostituire a tutti gli effetti Gemma come “rivale” di Tina, e dunque (se questo venisse confermato) al centro anche di vari “siparietti”.

E la Galgani invece? Nelle scorse settimane, qualcuno la voleva vicina ad essere una nuova concorrente de La Talpa, reality che verrà rilanciato in primavera; dovrebbe comunque, almeno inizialmente, ritornare nel parterre, così come potrebbe tornare anche l’ex-corteggiatrice di Matteo Ranieri Federica Aversano.

Per la ragazza campana ci sono stati diversi apprezzamenti anche da alcuni cavalieri, e chissà che non possa proprio entrare nel parterre femminile, dove avrebbe sicuramente più spazio per esprimersi.