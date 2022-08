Paola Perego: avete mai visto il marito? E’ una persona nota

Entriamo nella sfera privata della talentuosa Paola Perego: avete mai visto il marito? E’ un personaggio particolarmente noto.

Classe 1966 – originaria di Monza – Paola Perego rappresenta uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Decise di catapultarsi nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi come conduttrice, debuttando sul piccolo schermo nel 1983 con Ric e Gian graffiti. Nei primi anni 2000 ebbe la possibilità di firmare un contratto stellare con Mediaset, rete alla quale Paola Perego rimase fedele fino al 2010, anno in cui su consiglio del marito la conduttrice decise di tornare a lavorare per la Rai.

Gli anni presso la rete pubblica tuttavia non si rivelarono così floridi come quanto pianificato; la crisi economica scoppiata nel 2011 convinse i vertici Rai a diminuire drasticamente le apparizioni di Paola Perego in televisione. Questo tuttavia non rappresentò l’unico ostacolo che la conduttrice dovette affrontare: nel 2015 venne condannata dalla Corte di Cassazione a seguito di alcuni insulti pronunciati a Verissimo contro personaggi indagati e successivamente assolti; dopodiché, la sua trasmissione – Parliamone…sabato – venne chiusa a causa di una grafica proposta sulle “donne dell’est”, considerata razzista e misogina.

Nonostante questo, Paola continuò a lavorare per la rete pubblica: il suo ultimo progetto – Senato & Cultura – Premio al volontariato – in onda su Rai2 risale proprio allo scorso anno. Inoltre, come abbiamo anticipato precedentemente, l’idea di abbandonare Mediaset per tornare in Rai fu farina del sacco del marito: scopriamo insieme chi è Lucio Presta.

Paola Perego: tutto sul marito, Lucio Presta

Nasce il 14 febbraio 1960 a Cosenza e sviluppa immediatamente un talento innato per la danza; dopo qualche anno come ballerino, Lucio Presta si rende conto di avere ottimo fiuto per gli affari che così – nel corso degli anni – decide di aprire un’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre (di cui Paola Perego possiede il 20%), in modo da avvantaggiare diversi personaggi noti della televisione italiana.

Nei primi anni 2000, l’imprenditore e manager incontrò la donna destinata a diventare l’amore della sua vita; Paola Perego e Lucio Presta si sposarono nel 2011, dopo più di dieci anni di fidanzamento, costruendo così una bellissima famiglia allargata. La conduttrice infatti è mamma di due figli, avuti dalla relazione con il Andrea Carnevale, mentre Presta è padre di altri due figli avuti dal suo secondo matrimonio.

I due condividono ogni momento da più di vent’anni ed appaiono sereni, felici ed innamorati. Sono praticamente inseparabili e spesso amano postare delle foto insieme sui profili social. Inutile dire che ogni immagine che li ritrae insieme viene ricoperta da una valanga di complimenti.