Lavello: sai a cosa serve questo buchetto? Da non credere

Ogni strumento e oggetto viene realizzato in modo da soddisfare determinate necessità: sapete a cosa serve il foro nel lavello?

Esistono determinai oggetti e strumenti domestici che siamo abituati ad utilizzare nella nostra quotidianità, spesso però totalmente ignari delle loro reali funzioni. Ogni elemento infatti viene realizzato sulla base di studi specifici, atti a garantire l’efficacia del prodotto nella sua totalità. Oggi, in particolare faremo riferimento al lavello – che sia del bagno, della vasca oppure della vostra cucina. Sicuramente, avrete notato la presenza di due fori: uno attribuito alla funzione di scarico, ma il secondo a cosa serve?

Nel corso degli anni, ci è apparso fondamentalmente come un dettaglio inutile – come può essere il foro all’estremità dei mestoli e tanti altri dettagli che sembrano puramente estetici. In realtà, la funzione del secondo foro del lavello risulta particolarmente importante, quasi più dello stesso foro di scarico. Scopriamo insieme la reale responsabilità di questo piccolo dettaglio, per molti insignificante.

Lavello: sapete a cosa serve il secondo foro?

Vi proponiamo un’immagine frequente, associabile ad esempio alla vasca da bagno: decidete di rilassarvi avvolti dalla schiuma e dagli oli essenziali della vostra casa, di conseguenza fate scorrere l’acqua in modo che la vasca cominci a riempirsi; vi stendete sul letto e aspettate di fare il bagno, ma ad un certo punto vi addormentate. La vasca continua a riempirsi, il tubo di scarico è sigillato e c’è il rischio che si allaghi tutta la casa. Ebbene, questo rischio verrà limitato proprio dal secondo foro!

Il secondo foro dei lavelli infatti è collegato direttamente al tubo di scarico e vanta la stessa funzione del primo foro, semplicemente a scopo preventivo e di sicurezza. Laddove il primo foro risulti ostruito – nel momento in cui l’acqua dovesse raggiungere il secondo foro – sarà quest’ultimo ad incanalare l’acqua nel tubo di scarico, evitando così l’allagamento dell’intera abitazione.

Insomma, quello che ci sembrava un piccolo dettaglio, in realtà potrebbe sopperire efficacemente alla nostra distrazione. Ricordatevi che ogni piccolo elemento della casa è realizzato sulla base di studi specifici, svolti da personale esperto. E’ sempre interessante scoprire l’origine e soprattutto la funzione di elementi che ci sembravano così insignificanti.