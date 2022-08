Amadeus: la voce sulla Clerici che non ti aspetti

La presentatrice di Rai 1, Antonella Clerici, è pronta a tornare in televisione con una grande novità. Di cosa si tratta?

A settembre ritroveremo ancora una volta una delle conduttrici italiane più amate della Rai alle prese con il suo programma È Sempre Mezzogiorno, sempre al solito orario.

Stiamo parlando ovviamente di Antonella Clerici, che dopo aver condotto per anni La Prova Del Cuoco è tornata su Rai 1 per condurre la trasmissione, che tratta sempre di cucina. E con lei ci sono, fra gli altri, Lorenzo Biagiarelli e Alfio Bottaro.

E quest’anno, per la prima volta, alla nostra Antonellina spetterà una grande sorpresa. Negli ultimi quattro anni è stato compito di Amadeus, mentre adesso sarà la volta della conduttrice.

Infatti, come anticipa OgniGiornoMagazine.it, Antonella Clerici “ospiterà” nel suo programma la Lotteria Italiana: un grande cambiamento quello della Rai, anche se per la conduttrice, in realtà, non si tratta della sua prima volta.

Antonella Clerici: una gradita sorpresa all’interno del suo programma!

Infatti, la conduttrice aveva già condotto questo concorso nel suo programma serale Il treno dei desideri, nel 2007, mentre dal 2011 al 2014, nella sua storica trasmissione di cucina, La prova del cuoco.

Una grande sorpresa quella per la Clerici, insomma, e forse questa decisione è stata maturata in seguito ai grandi ascolti che fa la presentatrice nella fascia oraria prima del Tg 1 delle 13.30.

Al conduttore, però, de I Soliti Ignoti, Amadeus, rimarrà comunque la puntata speciale della Lotteria che andrà in onda in prima serata, come di consueto, il 6 gennaio.

Ancora non è certo quando, ma da settembre, probabilmente dal 12, potremmo rivedere Antonella Clerici al timone del programma che in questi anni ha avuto molto successo. Ed al suo fianco, come sempre, ci saranno tanti ospiti.

Uno degli ultimi appuntamenti di È Sempre Mezzogiorno ha registrato una media di share intorno al 19%. Insomma, un gran risultato che avrebbe portato alla decisione di far ospitare nel programma di Antonellina proprio La Lotteria Italiana.

Anche se è stata presa questa decisione, ad Amadeus ospiterà l’ultimo appuntamento con la Lotteria proprio nel suo programma I Soliti Ignoti.

Siete contenti di questa piccola variazione all’interno del programma di Rai 1 che conduce Antonella Clerici?