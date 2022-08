Charlene di Monaco: la foto tanto attesa arriva

La bellissima principessa di Monaco è tornata ad occuparsi dei propri doveri di corte; ecco Charlene raggiante, solare e spensierata.

Le varie riviste di gossip e gli stessi rotocalchi hanno spesso paragonato Charlene di Monaco all’iconica e indimenticabile Lady D. Parliamo infatti di una donna totalmente estranea alla vita di corte, la quale – innamoratasi del Principe Alberto di Monaco – è finita per diventare l’argomento preferito dei curiosi e talvolta delle malelingue. I due convolarono a nozze nel 2011 e da allora la coppia reale non trovò mai pace, travolta dall’attenzione di chi non ha mai creduto alla loro unione fin dal principio.

La malattia della principessa consorte alimentò ulteriormente i dubbi riguardo la veridicità del loro sentimento: Charlene rimase in Sud Africa, impossibilitata a rincasare a causa delle precarie condizioni di salute. Al termine dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, la consorte tornò a Monaco tra le braccia del marito e dei figli. Nessuno di questi momenti condivisi mise a tacere l’opinione pubblica, fermamente convinta che tra i due ci sia addirittura un contratto milionario che costringe la Wittstock a mantenere le apparenze.

Nel frattempo, la principessa si è ripresa completamente dai tre interventi chirurgici di più di due anni fa ed ha potuto così riprendere i propri impegni reali. Ha così partecipato a diversi eventi, tra cui l’incontro con Papa Francesco – occasione in cui Charlene indossò un look total black. E proprio in riferimento al paragone con Lady D, recentemente la principessa ha partecipato ad un incontro molto particolare.

Charlene di Monaco: raggiante nel suo abito giallo

Charlene e Alberto di Monaco non trovano pace; a quanto pare, l’opinione pubblica ha raggiunto la solida convinzione secondo cui tra i due non ci sia alcun sentimento. La coppia dei reali di Monaco è stata travolta da diverse illazioni ed insinuazioni sin dal principio; secondo diverse riviste e rotocalchi i due sarebbero prossimi al divorzio.

Eppure, nonostante si parli di una separazione imminente da anni, i due continuano a perseguire i propri impegni e a presenziare insieme in occasione degli eventi più importanti. Recentemente, Charlene di Monaco è apparsa con un sorriso raggiante, avvolta da un abito giallo intenso del valore di più di 4000 euro. La principessa consorte ha portato fiori, regali e buon umore in un centro anziani di Monaco; l’emozione è stata indescrivibile.

Abbandonato l’abito nero sfoggiato in occasione dell’incontro con il Papa, Charlene Wittstock ha scelto di indossare un capo firmato Akris particolarmente allegro e sicuramente adatto all’occasione. La principessa consorte non ha lasciato spazio a nessun sentimento malinconico oppure sofferente; al contrario, è apparsa raggiante e spensierata come se nulla avesse il potere di toccarla negativamente.