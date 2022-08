Massima attenzione, non è il Fisco ma ti toglie i soldi dal conto: ecco i dettagli su questa particolare richiesta.

I pagamenti online, così come i conti e tante altre cose, hanno davvero reso molto più sbrigative alcune pratiche burocratiche, anche se quando si parla di dispositivi informatici le truffe sono dietro l’angolo.

Non ci saranno i furti fisici, ma sono molti i malintenzionati che cercano di guadagnare soldi illecitamente; fate molta attenzione alle richieste che vi arrivano, specie per una che pare sia da parte del Fisco ma in realtà è una truffa organizzata.

Massima attenzione, non è il Fisco ma ti toglie i soldi dal conto: una particolare truffa

Stando a quanto riportato dal sito Proiezioni di Borsa, è stata la stessa Agenzia delle Entrate ad avvertire tutti i cittadini, con un comunicato del 25 luglio, a fare attenzione ad una truffa che si sta diffondendo.

Nello specifico, come riporta l’Ente, questa nuova truffa si starebbe svolgendo mediante delle e-mail riferite ad Agenzia delle entrate-Riscossione; il cittadino potrebbe infatti ricevere una mail con l’invito a visualizzare la documentazione mediante un file excel allegato chiamato “RAV_DA_1_A_5.xlsm.

L’indirizzo da cui sono inviate queste mail è no_replyéy[@]agenziariscossione.gov.it e riporta la dicitura “Rateizzazione delle entrate-Riscossione – Protocollo n. ARnnnnnnnnn”, con un codice che cambia da e-mail a em-ail.

Un altro account e-mail che potrebbe inviare richieste di pagamenti e dunque di truffa, come riportato, è ricevuta_pagaonline[@]agenziariscossione.gov.it; anche qui, la dicitura riporta un testo simile, che già a prima vista non convince per nulla (così come anche gli indirizzi da cui provengono le mail).

Non è purtroppo la prima volta che una truffa del genere prende piede; molte volte, viene sfruttato anche il nome di Poste Italiane o quella di diversi corrieri, oppure di rivenditori online come Amazon; bisogna sempre fare attenzione alla provenienza e, in caso di dubbi, verificare sui rispettivi siti ufficiali.

Nel caso infatti si debba pagare qualcosa, o ricevere pacchi, ci saranno sicuramente indicazioni anche sul nostro spazio utenti sui siti ufficiali; a mail del genere bisogna dunque stare molto attenti.