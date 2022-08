Alex Zanardi: rivelate le sue vere condizioni, finalmente

Alex Zanardi, rivelate finalmente le sue vere condizioni: ecco come sta il campione dopo l’ennesimo sfortunato incidente.

Non si può certo dire che la vita di Alex Zanardi sia stata facile, ma non per questo l’ex-pilota automobilistico e atleta paralimpico si è arreso; ha continuato a lottare con quell’energia e quel sorriso che lo hanno reso un esempio per tutti, raggiungendo traguardi e successi.

Dopo l’incidente del giugno 2020, purtroppo sembra che il destino voglia continuare ad accanarsi contro l’atleta, che questa volta ha dovuto vedersela con un incendio in casa; ecco le sue condizioni.

Alex Zanardi, rivelate finalmente le sue vere condizioni: eccole

“Lasciate in pace Alex Zanardi”. Sembra essere questo ormai lo slogan condiviso del web dopo il più recente ed ennesimo imprevisto nella vita del campione; l’incidente di circa due anni fa, dopo il coma, lo ha costretto ad una lunga riabilitazione in tempi di COVID-19 e quest’ultimo imprevisto proprio non ci voleva.

Come riporta Leggo, pare che l’incendio sia partito dall’impianto fotovoltaico della villa di Zanardi; fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’ex-pilota, come si legge, è stato comunque trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza per decisione della famiglia.

Il rogo pare sia stato subito spento dai Vigili del Fuoco, accompagnati anche dai Carabinieri, ma a preoccupare sono i danni che potrebbe aver fatto ai vari macchinari medici presenti in casa; al momento c’è grande riserbo a riguardo, così come sulle condizioni di salute di Zanardi.

Stando ad un recente articolo sempre apparso su Leggo, la direzione generale dell’Ulss 8 Berica (dove è attualmente ricoverato Zanardi) non avrebbe al momento fornito alcuna informazione sulle sue condizioni di salute, così come successi durante i primi mesi di ricovero dopo l’incidente del 2020.

I fan rimangono dunque in apprensione e, salvo colpi di scena, non ci saranno aggiornamenti neanche nei prossimi giorni; a farlo sapere, come si legge, è direttamente la direzione dell’Ulss 8. Ai tanti che vogliono bene al campione non resta dunque che sperare per il meglio, è soprattutto che Alex torni presto a casa in salute.