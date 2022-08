Gf Vip: in anteprima le immagini, eccole!

Manca sempre meno alla nuova edizione del Gf Vip. Intanto, sono già uscite le prime immagini esclusive. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Sembra già tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality dovrebbe iniziare a settembre con moltissime novità. Siete curiosi di scoprire le ultime indiscrezioni? Vediamole insieme.

Il countdown è ormai partito, manca meno di un mese alla prima puntata del Gf Vip. Anche quest’anno alla conduzione vedremo Alfonso Signorini, che già sembra aver scelto i nuovi vipponi.

Ma non solo, per la nuova edizione del Gf Vip, il presentatore ha scelto due opinioniste d’eccezione, ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ora non ci resta che aspettare per capire se andranno d’accordo oppure no.

Intanto, sono già uscite le prime immagini esclusive del promo ufficiale del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, Mediaset ha iniziato a diffondere il video di lancio del reality, proprio qui si possono vedere le due opinioniste insieme ad Alfonso Signorini mentre scendono da un auto per entrare nella casa del Gf Vip.

Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Gf Vip: in arrivo nuove immagini esclusive

Nelle ultime ore, canale 5 ha iniziato a diffondere il video promo della nuova edizione del Gf Vip. Nelle immagini si possono notare Alfonso Signorini e le due commentatrici scendere da un auto per dirigersi nei camerini di Cinecittà.

Ora i fan non vedono l’ora di scoprire quali Sarnano i nuovi concorrenti del reality. Da quanto è emerso dalle ultime indiscrezioni, sappiamo che quest’anno ci sarà anche un’inviata speciale che dovrà fare i conti con i protagonisti del Gf Vip. Stiamo parlando di Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del reality.

Per scoprire quale ruolo avrà non ci resta che aspettare le prossime news. Intanto, anche Orietta Berti è ufficialmente nella squadradel Gf Vip. I fan non vedono l’ora di scoprire come se la caverà in questo nuovo ruolo. Sicuramente tra lei e Sonia Bruganelli ne vedremo delle belle.

Ora non ci resta che aspettare le prossime novità per scoprire quali saranno i nuovi concorrenti. Voi cosa ne pensate?