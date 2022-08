Carlotta Dell’Isola, la confessione che spiazza arriva adesso: l’ex-gieffina dà la brutta notizia a tutti i suoi fan, ecco i dettagli.

Grazie alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, trasmessa nel 2020, abbiamo potuto conoscere meglio Carlotta Dell’Isola, nota influencer che già in precedenza era finita sotto i riflettori con la partecipazione a Temptation Island 8.

Al programma dedicato alle coppie aveva partecipato insieme a Nello Sorrentino, allora suo compagno e oggi invece suo marito. I due si sono sposati recentemente, ma a quanto pare le cose sembra non vadano benissimo; arriva adesso la confessione che spiazza tutti quanti.

Carlotta Dell’Isola, la confessione che spiazza arriva adesso: che succede con Nello Sorrentino?

In quest’estate, che ha già visto la separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembrano destinati a continuare i problemi fra le coppie; a quanto pare infatti, dopo il matrimonio le cose fra Carlotta e Nello non vanno per il meglio.

A rivelarlo è lei stessa, in una recente intervista per il profilo Instagram ThePipolGossip (ripresa anche dal sito Gossip e TV); l’ex-gieffina sarebbe pronta anche ad allontanarsi, almeno per un periodo, dal marito.

“Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto“ spiega la Dell’Isola nell’intervista, rivelando come con molti litigi il matrimonio, “paradossalmente”, li ha fatti allontanare.

Le difficoltà sembra ci siano nel trovare un equilibrio fra i due caratteri. “Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo” spiega l’ex-gieffina, che poi sembra proporre una soluzione.

“Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”. Un periodo lontano porterà maggior entusiasmo e voglia di stare insieme? I due, come assicura la Dell’Isola nell’intervista, sicuramente proveranno a farlo per cercare di continuare la loro vita insieme.