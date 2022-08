U&D: Antonio Jorio vita completamente stravolta, eccolo oggi

Ricordate Antonio Jorio? L’ex cavaliere di Uomini e Donne che per anni ha frequentato il programma di Maria De Filippi. Ma oggi cosa fa nella vita? Scopriamo tutti i dettagli.

Antonio Jorio è stato uno storico protagonista di U&D, per moltissimo tempo ha affasciato tutte le dame del programma con il suo sguardo di ghiaccio, poi la decisione improvvisa di abbandonare la trasmissione. Ora i fan si domandano cosa faccia nella vita. Vediamolo insieme.

Impossibile dimenticarsi di Antonio Jorio, per anni ha fatto innamorare moltissime donne grazie al suo charme. In pochi sanno che l’ex cavaliere è un giornalista e uno scrittore. In questi anni ha pubblicato ben due libri, l’ultimo intitolato8 giorni per una notte intera.

Quando partecipò a Uomini e Donne in molti lo accusarono di voler solo visibilità per far pubblicità ai suoi libri. Ovviamente, Antonio, ha sempre negato, confermando di essere alla ricerca del vero amore. In ogni modo è rimasto per circa 6 anni all’interno della trasmissione, dopodiché ha abbandonato. Ma cosa fa oggi l’ex cavaliere? Vediamolo insieme. Jorio: ecco cosa fa dopo Uomini e Donne

Antonio Jorio durante la sua lunga esperienza a Uomini e Donne ha frequentato diverse donne. Purtroppo però, non è mai riuscito a trovare quella che gli facesse battere il cuore. Tra le storie più significative troviamo sicuramente quella con Barbara De Santi, che alla fine però, si trasformò in un odio profondo.

Ma non solo, anche il flirt con Elga Profili sembrava andare a gonfie vele, fino a quando anche con lei le cose precipitarono improvvisamente. Insomma, di occasioni ne ha avute molte per trovare il vero amore, ma alla fine c’era sempre qualcosa che gli impediva di proseguire con la conoscenza.

In molti sostenevano che il cavaliere avesse una frequentazione al di fuori del programma. Non si è mai scoperta la verità, ma nel 2015 decise di abbondare Uomini e Donne per problemi famigliari non meglio specificati. Dopo alcuni mesi fece ritorno in studio rivelando di essersi fidanzato con Annamaria Pancallo, ex dama del trono over.

La storia tra i due andò avanti fino al 2016, quando annunciarono di volersi sposare. Poi qualcosa andò storto e Annamaria e Antonio annullarono improvvisamente le nozze. Da quel momento, Jorio ha abbandonato per sempre il mondo dello spettacolo.