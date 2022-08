Barbara De Santi la ricordate a Uomini e Donne: eccola oggi!

La pungente e sarcastica Barbara ha sempre coinvolto il pubblico di Uomini e Donne: eccola oggi completamente diversa.

Barbara De Santi verrà sempre ricordata nel programma di Uomini e Donne, più che per le sue storie d’amore appassionanti, per le continue liti con i partecipanti del parterre femminile e maschile. In particolare, nell’edizione pre-pandemia – la nota professoressa di Mediaset si scagliò principalmente contro Armando Incarnato e Gemma Galgani. Barbara non sopportava il metodo di approccio del cavaliere napoletano nei confronti delle donne e al contempo era infastidita dallo spiattellamento di emozioni finte della storica dama torinese.

Storici sono i suoi interventi, spalleggiati sempre dall’opinionista Tina Cipollari e spesso criticati invece da Gianni Sperti. Durante le discussioni la conduttrice si faceva due grosse risate, soprattutto perché Barbara ha sempre dimostrato di poter utilizzare come arma il suo sarcasmo e la capacità di infliggere frecciatine pungenti. Parliamo infatti di una delle poche partecipanti che ha potuto vantare una certa rivalità con Gemma Galgani, spesso e volentieri infatti Barbara l’ha messa con le spalle al muro, riportando esempi pubblici per vincere le varie discussioni.

Dopo la pandemia, Barbara decise di allontanarsi dal programma per proseguire con la sua carriera da professoressa. Spesso e volentieri infatti la dama aveva associato Uomini e Donne ad una semplice esperienza e non ad una ragione di vita (come invece appare nel caso della star Gems). Ma di cosa si occupa oggi? Che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Barbara De Santi: da U&D a oggi, che fine ha fatto

Contrariamente a quanto accade generalmente, Barbara De Santi è riuscita a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante la sua assenza negli studi Mediaset. Spesso infatti i partecipanti che decidono di abbandonare il programma, finiscono poi nel dimenticatoio. Questo non è il caso dell’incredibile ed iconica Barbara.

L’ex dama del parterre infatti è seguitissima sui social e vanta ancora l’amore di una larga fetta di telespettatori di Uomini e Donne. In molti la pregano di tornare nel programma per poter rimettere in riga la Galgani e la sua amica del cuore, Ida Platano – eppure, la De Santi non sembra intenzionata a tornare nel tanto amato dating show.

Insomma, abbandonata la luce dei riflettori, Barbara ha deciso di dedicarsi interamente al suo lavoro come insegnate di sostegno – un’occupazione che le permette di arricchirsi ogni giorno grazie all’amore dei suoi allievi. Nonostante questo, ci auguriamo di rivederla presto negli studi Mediaset.