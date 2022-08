Il Paradiso delle Signore, arriva il colpo di scena che spiazza : la soap di Rai 1 è pronta a ritornare in grande stile con la nuova stagione.

Settembre è ormai vicino e solamente qualche settimana separa gli spettatori di Rai 1 dal ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore, soap di success che presenterà i nuovi episodi della settima stagione.

Tra ritorni, new entry e non solo saranno moltissime le sorprese per tutti gli spettatori; ecco le anticipazioni per le nuove puntate, arriva un colpo di scena che spiazza davvero tutti.

Il Paradiso delle Signore: arriva il colpo di scena che spiazza

Sono diverse le anticipazioni trapelate fino ad ora sui nuovi episodi della fiction di Rai 1, ma a quanto pare continuano ad emergere nuovi dettagli; questa volta, a parlarne sono direttamente Grace Ambrose e Moisé Curia, i due giovanissimi attori che nella serie vestono i panni di Stefania e Marco.

I due hanno anticipato un colpo di scena per la loro storia d’amore parlando al sito Granelli-La serie (come ripreso anche da La Nostra TV). “Marco è il primo grande amore di Stefania, c’è un conflitto, si lascerà andare ma allo stesso tempo ci saranno dei motivi per cui si tirerà indietro” ha spiegato l’attrice.

L’amore tra i due è stato ostacolato in tutti i modi da Gemma, ma come abbiamo visto alla fine non è riuscita a far spegnere la fiamma della passione tra i due; i nuovi episodi saranno comunque ancor più entusiasmanti per la coppia.

“Ci sarà un colpo di scena importante che nessuno si aspetta” ha anticipato invece Moisé Curia, rivelando come l’arrivo del fratello di Marco cambierà sicuramente le carte in tavola. “Verranno fuori tanti aspetti di Marco con l’arrivo di suo fratello Tancredi e ci saranno subbuglio e contrasti” ha spiegato.

Vicende familiari anche per Stefania, che si schiererà al fianco della madre in prigione e farà di tutto per farla uscire. “La vita di Stefania cambierà da così a così. Ci saranno scene molto toccanti tra me e mia madre, si apre con Gloria in prigione e Stefania porterà avanti una grandissima battaglia” ha concluso l’Ambrose.