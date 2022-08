Lasagna leggera ma buonissima: li ricetta che vi stupirà

Lasagne vegetariane: ecco la ricetta per un piatto molto gustoso, con poche calorie. Siete pronti a scoprire tutti gli ingredienti?

Oggi, quello che vi proponiamo noi, è un piatto molto buono, con poche calorie: si tratta di una lasagna, che è un po’ diversa dalla classica che tutti noi conosciamo bene.

Infatti, si tratta di un piatto che si presta a molte varianti, oltre alla classica con il ragù alla bolognese e la besciamella.

La lasagna di oggi è vegetariana, quindi potrete utilizzare tutte le verdure che avete in frigo, come ad esempio, le carote, zucchine, asparagi, anche i legumi e spinaci surgelati.

Ce ne sono molte altre che potrebbero essere utilizzate con questa ricetta, ma tante verdure richiedono molto tempo per essere cotte, come ad esempio i carciofi, quindi le potreste evitare.

Gli ingredienti che vi serviranno saranno: 600 grammi delle verdure – quelle che volete – che dovranno essere tagliate a dadini; pasta sfoglia già pronta; un litro di besciamella.

Lasagna con le verdure: ecco gli ingredienti che vi servono

Per preparare quest’ultima avrete bisogno di un litro di latte; 70 grammi di amido di mais e sale, quanto basta.

Come prima cosa dovrete preparare le verdure: una volta scelte quelle che più vi piacciono le dovrete tagliare a dadini e mettere dentro un contenitore e mescolarle bene.

Dopo dovrete prendere una padella capiente e metterci dentro un po’ di olio e aggiungiamo un spicchio di aglio. Una volta messo sul fuoco, dovremmo aspettare che quest’ultimo si colori un po’: aggiungiamo poi le verdure per circa 10 minuti su fiamma vivace. Dovrete girarle spesso con un mestolo.

Quando iniziano a prendere colore, si potrà aggiungere mezzo bicchiere di acqua e coprite la padella con un coperchio.

Per la besciamella, invece, si dovranno versare 70 grammi di amido di mais in mezzo bicchiere di acqua fredda e si mescola il tutto; poi si fa andare il latte.

Quando il latte è quasi in ebollizione si aggiungono l’amido di mais e il sale. Mescolate di continuo per circa 30 secondi. Poi toglietela dal fuoco: la vostra besciamella è pronta.

Quando le levate dal fuoco, non vi preoccupate se non risultano cotte a puntino, tanto si dovranno cuocere dentro il forno per circa 30 minuti. Poi si mescolano dentro la besciamella e aggiustate di sale se dovete farlo.

Create gli strati con la pasta per la lasagna e le verdure– sopra ad ogni strato potete cospargere un po’ di formaggio- fino a completare gli ingredienti.

Manca un ultimo passaggio, ovvero quello di infornare la lasagna in forno a 170 gradi per circa una mezz’ora!