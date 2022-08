Giovanni Ciacci: succederà al Gf Vip, è lui il primo concorrente

Dopo la brusca notizia, Giovanni Ciacci decide di andare al Gf Vip e parlare di tutto davanti al pubblico. Sarà lui il primo concorrente

Nella giornata di ieri arriva l’annuncio che ha lasciato tutti di stucco. A rivelarlo è lo stesso Giovanni Ciacci che, nonostante l’importanza della notizia, ha voluto parlare di ciò che è successo, annunciando anche alcune novità che lo riguarderanno nel prossimo futuro. Ad annunciarlo è lui stesso, sostenuto da moltissimi fan.

Senza essere troppo vago e schivo, infatti, Giovanni Ciacci ha annunciato di avere l’Hiv, dichiarando: “Sono sieropositivo”. L’uomo ha infatti deciso di parlare della sua situazione, annunciando che ci sarà al Gf Vip e parlerà della sua storia, anche per combattere l’indifferenza che esiste su questo problema. Ecco, quindi, cosa farà.

Giovanni Ciacci “Sono sieropositivo”. Parteciperà al GfVip

Una notizia che ha lasciato in tanti senza parole. “Sono sieropositivo” ha affermato Giovanni Ciacci, dicendo di avere l’Hiv. Del tutto che sconfortato, lo stilista ha annunciato che parteciperà al GfVip in modo da poter raccontare la sua storia e fare luce su un tema che spesso viene demonizzato.

L’artista ha infatti affermato di essere sempre e comunque una persona molto solare e amante della vita e che, nonostante la brusca notizia, è rimasto lo stesso di prima. La voglia di essere in grado di divertirsi e fare ciò che gli piace è altissima, anche se è ben consapevole di quello che gli è stato diagnosticato, tanto da decidere di fermarsi per capire ciò che gli stava succedendo.

Ciacci ha infatti affermato di aver capito quanto possa essere penalizzante essere sieropositivo, soprattutto agli occhi di una società che, spesso, non è correttamente informata. Lo stilista ha affermato che con l’Hiv, in moltissimi casi, si può vivere normalmente e che grazie ai trattamenti non ci si ammala più di Aids.

Un’occasione in più per andare al Gf Vip. Ciacci, ha infatti annunciato che parteciperà al reality show mandato in onda su Mediaset. L’intenzione dello stilista è quello di puntare i riflettori su questa malattia e far entrare per la prima volta un tema così forte nei dibattiti che ruotano attorno alla casa più famosa d’Italia.

Intanto, è utile ricordare che avere l’Hiv è un fattore da non sottovalutare assolutamente e che, nel caso ci si voglia informare, è sempre utile leggere le regole di prevenzione presenti sul sito del Ministero della Salute o chiedere informazioni al proprio medico.