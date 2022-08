Albano Carrisi e Loredana Lecciso, hanno finalmente deciso: la showgirl parla del rapporto col cantante, anche di questo.

Finita la celebre storia d’amore con Romina Power, Albano ha ritrovato l’amore fra le braccia della showgirl leccese Loredana Lecciso, con cui ormai è impegnato da tanti anni.

Di recente, alcuni rumors volevano la coppia finalmente in procinto di sposarsi, ma la realtà dei due sembra essere diversa; ecco il nuovo equilibrio della coppia spiegato direttamente da Loredana Lecciso.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso, hanno finalmente deciso: la showgirl parla dell’equilibrio di coppia

In una recente intervista col settimanale Nuovo (riportata anche da caffeinamagazine.it e ilsussidiario.net), la showgirl ha parlato dell’equilibrio raggiunto con Albano, anche commentando i recenti rumors che volevano i due pronti al matrimonio dopo tanti anni.

La Lecciso è già stata sposata in precedenza e, rispondendo alla domanda, parla anche del suo divorzio. “Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è” ha spiegato.

La showgirl poi aggiunge: “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere“.

Sembra dunque che all’orizzonte non ci siano i fiori d’arancio, ma che comunque i due hanno ben chiaro il loro futuro, ed hanno voglia di costruirlo insieme a dispetto di tutte le voci.

Lei intanto, oltre a fare la mamma di Jasmine e Albano “Bido” Junior e a curare le rose piantate con Albano, ha ripreso in mano la sua carriera da giornalista pubblicista e pare si stia anche dedicando ad una linea d’abbigliamento tutta sua.