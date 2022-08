Gerry Scotti si scaglia contro Fedez? La verità

L’iconico conduttore sembra abbia qualcosa da dire al rapper milanese: l’accusa di Gerry Scotti a Fedez lascia tutti senza parole.

Lo scontro tra vecchie e nuove generazioni non rappresenta sicuramente un argomento nuovo per l’opinione pubblica; il concetto di base è quello che – nel momento in cui si inizia un determinato percorso professionale – la conoscenza del mestiere, e soprattutto della sua storia, rappresenta sicuramente un aspetto fondamentale da tenere inevitabilmente in considerazione. Per quanto riguarda i personaggi nel mondo dello spettacolo, per le nuove generazioni sarebbe utile assorbire un’infarinatura generale da parte dei più anziani della tv, in modo da poter migliorare le proprie prestazioni future.

Nessuno nasce imparato, ma occorre sempre mostrare rispetto per i volti iconici che hanno fatto la storia del panorama televisivo, radiofonico, musicale e cinematografico – a questo proposito, negli ultimi giorni si è molto discusso riguardo il recente intervento di Gerry Scotti presso il famoso podcast di Fedez. Da tempo infatti il rapper milanese si diverte ad intervistare alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, per permettere al suo pubblico di conoscerli più nel profondo.

Durante l’intervista rilasciata da Gerry Scotti, sembra che Fedez abbia avuto un’uscita piuttosto infelice che ha lasciato l’iconico conduttore senza parole. La reazione del pubblico ha visto una divisione netta tra chi ha risposto con una risata e chi invece con profonda indignazione. La risposta del conduttore ha gelato gli utenti.

Gerry Scotti contro Fedez: “Questi ragazzi hanno un ego enorme…”

Durante l’intervista avvenuta in occasione del podcast di Fedez, Gerry Scotti ha potuto parlare di personaggi che hanno segnato il suo percorso televisivo, che sia direttamente oppure indirettamente. In quell’occasione, il noto conduttore ha parlato di Giorgio Strehler – importante direttore artistico e regista teatrale italiano. Di fronte al nome citato da Scotti, Fedez ha reagito con un impulsivo: “Chi ca*** è Giorgio Strehler?”. La non conoscenza di un personaggio scomparso nel 1997 non è grave, piuttosto il modo con cui Fedez ha approcciato al nome citato da Scotti.

Dopo qualche giorno, il conduttore ha espresso la sua opinione riguardo l’uscita infelice del noto rapper milanese: “Questi ragazzi hanno un ego enorme” – sono state le parole del conduttore – “Diventati famosi in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e di futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”. Insomma, sembra che Gerry Scotti non abbia apprezzato il modo di fare del rapper milanese, il quale forse avrebbe potuto approcciare alla sua mancanza di conoscenza con più umiltà.