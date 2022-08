Gel Doccia_ attenzione alle fragranze anche di nomi famosi

Sono stati analizzati 40 gel doccia e tra questi 16 sono i prodotti premiati mentre 3 le marche bocciate, entriamo nello specifico per capire meglio di cosa si tratta.

La domanda sorge sempre spontanea, possiamo affermare che si tratti sempre di formulazioni che risultano pulite e innocue per la nostra salute? e poi quanto sono delicate sulla pelle?

Ecco il motivo per cui sono stati analizzati dei prodotti, nello specifico circa 40 gel doccia, l’analisi è stata condotta su dei prodotti da dei laboratori che hanno analizzato ogni campione per valutare la presenza di alcun sostanze controverse. Entriamo nel dettaglio

L’analisi

Nello specifico la ricerca è stata condotta su determinate sostanze come formaldeide (e rilasciatori di formaldeide), fragranze allergizzanti, composti organici alogenati, filtri Uv che possono agire come interferenti endocrini, composti PEG, composti plastici dannosi per l’ambiente.

Dalla ricerca è emerso che sono 16 i prodotti che ottengono il massimo dei voti ma ci sono anche referenze che contengono fragranze discutibili, sostanze potenzialmente allergizzanti. Circa le fragranze da indicare ci sono Cinnamal che provoca reazioni allergiche in maniera relativamente frequentemente. Galaxolide, che è composto policiclico del muschio che può accumularsi nel tessuto adiposo umano e può causare danni al fegato, quindi danni importanti. In alcuni prodotti del test che contenevano cocamidopropil betaina non è stato rilevato alcun composto organico alogenato. Alcune composizioni, contengono ancora PEG, che rendono la pelle più permeabile alle sostanze estranee.

Ecco qui di seguito una classifica dei gel doccia che dobbiamo tenere presente: Lavera Gel Doccia Rinfrescante. Sante Family Gel Doccia Ananas & Limone. Weleda Doccia Gel Aromashower – Harmony. Cien Nature citrus bio. La bocciatura del test riguarda solo 3 gel doccia tra cui: Palmolive Naturals Crema olive e latte, Dove Bagnodoccia Fresca Idratazione Aloe & Betulla.

Facciamo quindi molta attenzione quando acquistiamo questi prodotti gel doccia e impariamo a scegliere i giusti prodotti che possono sì aiutarci a soddisfare i nostri bisogni in fatto di profumazioni e altre caratteristiche estetiche, ma quello che è importante è aiutarci a proteggere la nostra pelle da danni importanti causati proprio dalla presenza nei prodotti di sostanze nocive. Occhio al prodotto e ai suoi componenti, mi raccomando!