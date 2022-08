Claudia Cardinale, come sta veramente? Arriva finalmente la verità sulla sua situazione, tutti i fan hanno una risposta.

Nell’ultimo periodo molti fan sono stati in apprensione per le condizioni di salute di Claudia Cardinale, celebre attrice italiana tra gli interpreti di vere e proprie pietre miliari del cinema d’autore italiano.

Secondo alcune notizie riportate, la Cardinale doveva trovarsi in una casa di riposo in Francia, ricoverata contro la sua volontà, ma in realtà quanto stato descritto è ben lontano dalla verità; a smentire le voci e a fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato ora la stessa attrice.

Claudia Cardinale, come sta veramente? L’attrice parla e smentisce le precedenti voci

Intervistata di recente dall‘ANSA, la Cardinale ha fatto chiarezza sulle sue condizioni tranquillizzando tutti quanti i fan e smentendo le voci sul suo conto che si sono diffuse in precedenza.

“Sono in piena salute” rivela l’amatissima attrice all’ANSA, comunicando anche come non si trovi ricoverata ma bensì nella casa di campagna in Francia, vicino Parigi, insieme ai suoi figli. “Auguro una felice estate a tutti” conclude la Cardinale, rivelando brevemente la verità sulla sua situazione.

Nessuna casa di riposo quindi: l’attrice sta bene e si trova insieme ai suoi figli, godendosi la sua famiglia e questa parte finale della sua vita. L’ultima apparizione pubblica dell’attrice di 8 e mezzo di Fellini e Il gattopardo di Luchino Visconti risale a fine maggio, in Tunisia, quando si è recata nel quartiere della Piccola Sicilia, a La Goulette, per presenziare all’inaugurazione di una strada a lei intitolata.

Durante la cerimonia la Cardinale si è detta ancora una volta orgogliosa delle sue origini tunisine, lei che appunto è nata a Tunisi da figli di emigrati siciliani e per tutta la vita ha vissuto in un multiculturalismo che ha di certo arricchito la sua formazione.

Oggi 84enne, la Cardinale si gode l’amore della famiglia e dei suoi tantissimi fan; il suo nome d’altronde, ormai da tempo, è iscritto in maniera indelebile nella storia del Cinema italiano e non solo.