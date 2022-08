Amici, Nicol cambia completamente look: ve la ricordate al talent show di Maria De Filippi? Ora invece è così, eccola.

Così come il Grande Fratello Vip e Uomini e Donne, come ogni anno a settembre tornerà anche Amici, pronto con l’edizione 2022-2023 a proporre al pubblico nuovi talentuosi allievi.

Quest’ultima edizione ha già lanciato parecchi talenti: oltre a Luigi, il vincitore, anche Michele, Sissi, Albe, LDA e così via. Ma vi ricordate di Nicol, eliminata prima dell’inizio del serale? Eccola oggi, ha cambiato completamente look.

Amici, Nicol cambia completamente look: eccola ora dopo il talent show

Il percorso di Nicol nel talent show di Maria De Filippi è iniziato sotto il segno di Rudy Zerbi e, con lui, si è concluso; il professore l’ha voluta tra i suoi allievi, ma poi ha deciso di eliminarla prima dell’inizio del serale.

In ogni caso, Nicol è riuscita a far breccia nel cuore di Zerbi e anche degli spettatori, con la sua voce, la sua arte e la sua sensibilità; il suo inedito Onde ha toccato il cuore di tutti e la Castagna vuole continuare a stupire anche ora.

Mentre si gode l’estate con la sua fidanzata, Carlotta Franceschini, Nicol è stata protagonista del Jova Beach Party di Barletta, dove ha sfoggiato un look completamente diverso rispetto a quello con il quale eravamo abituata a vederla; i capelli quasi a zero hanno lasciato il posto a dei capelli corti ma mossi, per una pettinatura che pare enfatizzare ancora di più la sua personalità.

Sul palco del Jova Beach Party si è poi esibita con capello girato, occhiali da sole e costume, in abbinamento a una camicia aperta e dei pantaloni larghi; la sua esibizione ha aggiunto emozioni a una giornata già carichissima.

Con un look nuovo ma con la passione per la musica di sempre, Nicol sta promuovendo il suo nuovo singolo, Povero illuso, realizzato in collaborazione con Foe; con tantissima energia sta portando avanti la sua carriera da solita, che sembra lanciata più che mai.