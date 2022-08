Amici: sapete chi sono i genitori Tancredi? Non ci crederete mai

Tancredi è stato sicuramente uno dei concorrenti più amati di Amici, ma sapete chi sono i suoi genitori? Da non credere, scopriamolo insieme.

Sono passati ben due anni da quanto Tancredi riuscì a realizzare il suo sogno, entrando a far parte del cast Amici. Oggi, è uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale, ma in pochi conoscono i dettagli della sua vita privata e soprattutto, chi sono veramente i suoi genitori.

Tancredi è riuscito a conquistare sin da subito il cuore del pubblico a casa grazie al suo talento innato per il canto. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi, si ricorderanno sicuramente di quando Arisa gli fece vincere la sfida contro l’eX allievo Evandro.

Durante la sua prima esibizione, i professori capirono sin da subito la sua bravura, tanto da farlo entrare immediatamente all’interno della scuola. Tancredi riuscì ad arrivare fino al serale, classificandosi al sesto posto con la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa.

Ma sapete chi sono veramente i suoi genitori? Da non credere, ora si spiega il perché del suo talento innato.

Tancredi: ecco chi sono i suoi genitori

Tancredi è stato uno dei concorrenti più amati di Amici, sin da subito è riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua incredibile voce. Nel corso del programma ha anche scritto diversi inediti che poi sono diventati delle hit a tutti gli effetti, come per Las Vegas.

All’interno della scuola si è sempre dimostrato un allievo modello, educato e sempre pronto ad imparare dai suoi sbagli. Il pubblico ha deciso di premiarlo facendolo arrivare fino al serale, purtroppo però si è classificato solo sesto. Ora continua a far musica organizzando concerti in giro per l’Italia.

In realtà però, in pochi sanno che Tancredi è un figlio d’arte, infatti sua madre Angela lavora nel campo della pittura, mentre il padre Alberto è vice direttore creativo della Maison Giorgio Armani.

Ora si spiega da dove provenga la creatività di Tancredi, d’altronde nascere e crescere in una famiglia del genere non poteva far altro che farlo appassionare ad una di queste arti, ovvero il canto.

Tancredi non ha mai nascosto di essere stato più volte incentivato e spronato proprio dai suoi genitori. Voi cosa ne pensate?