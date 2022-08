Uomini e Donne, incontro particolare con il noto big: ecco cosa è successo in questa estate in vista del ritorno in onda a settembre.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5; tempo qualche settimana e il dating show riprenderà le prime riprese in studio. Nel frattempo, i fan seguono con grande interesse i protagonisti e gli ex-protagonisti, sempre sotto ai riflettori.

In quest’estate, è avvenuto un particolare incontro fra il noto big del mondo della musica l’ex-protagonista del dating show; ecco cosa è successo durante le vacanze, davvero da non credere.

Uomini e Donne, incontro particolare con il noto big: cosa è successo

Siamo abituati a vedere tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici alle prese con le relazioni d’amore, ma ovviamente come tutte le altre persone hanno anche altri interessi.

In particolare, c’è una ex-tronista che ha una passione particolare per un noto cantante: Cesare Cremonini. Ha un vero e proprio amore da tantissimi anni, anche quando era protagonista al dating show; l’ex-tronista in questione è Samantha Curcio, class ’90 e originaria di Sapri che è stata sul trono del programma nel 2021.

Dopo tanti concerti ed eventi passati ad inseguire il suo idolo, questa volta Samantha è riuscita finalmente a scambiare qualche parola con il suo idolo, realizzando davvero un sogno.

A raccontare il particolare siparietto con il cantante è stata la stessa Curcio, che confidandosi coi suoi follower ha condiviso tutte le sue emozioni riguardo questo bell’incontro.

“L’incontro col mio futuro ex marito è andato piuttosto bene: Io:” mi riconosci?” Lui:”Mmm al momento No…” Io:” ok buona continuazione…”Dileguata. Col cuore a mille“ ha scritto Samantha nella didascalia della foto postata, proprio insieme a Cremonini.

“La ragazza del futuro non l’hai riconosciuta manco stavolta @cesarecremonini. Ora basta, io non faccio più niente 😂❤️ anche perché di foto ne abbiamo già per l’album di famiglia 😂” ha concluso scherzando l’ex-tronista. Sicuramente un bellissimo incontro, che la ragazza si porterà dentro con molta emozione per tutta la vita.