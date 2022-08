Bonus animali: se vivi in queste città puoi richiedere fino a 200 euro

Se vivi in questa città potrai avere la possibilità di richiedere il bonus animali fino a 200 euro. Ecco come fare domanda

Avere animali in casa, per quanto sia bello e soddisfacente, rappresenta comunque un costo in più che alla fine del mese dà fondo ai propri risparmi. Accudire un cane, un gatto o qualsiasi altro animale domestico, infatti, vuol dire acquistare prodotti utili alla loro sopravvivenza e alla loro cura e salute.

Tuttavia, in periodi difficili economicamente (come quello che stiamo attualmente vivendo), affrontare le spese per i propri animali domestici è piuttosto difficile. Proprio per questo, esistono degli aiuti statali che possono interessarti. Se vivi nel comune di Modena, infatti, potrai avere la possibilità di richiedere il bonus animali fino a 200 euro. Ecco come fare domanda.

Ecco come fare domanda per ottenere il bonus animali fino a 200 euro

Cani, gatti, criceti, pappagalli, avere in casa animali domestici è sempre una bellissima cosa e, oltre a farci sentire appagati per aver accudito un animale a cui vogliamo bene, avere un animale in casa ci fa sentire meno soli. È scientificamente dimostrato, infatti, che avere (ad esempio) un cane o un gatto in casa può avere effetti benefici per la nostra salute mentale.

Nel nostro Paese, infatti, sono milioni le famiglie che possiedono in casa un animale domestico, il che fa dell’Italia un popolo molto vicino agli animali. Tuttavia, avere degli animali in casa vuol dire rispettare dei doveri utili al mantenimento della loro salute. Questo, quindi, comporta delle spese extra per il cibo, lo svago e anche la cura dei nostri animali.

La crisi economica che stiamo attraversando, caratterizzata soprattutto da un vertiginoso aumento dei prezzi, potrebbe far comparire la voce di spesa dedicata ai nostri animali domestici tra quelle più esose. Tuttavia, se abiti nella città di Modena potresti fare domanda per il bonus animali, fino a 200 euro.

Il Comune di Modena ha infatti deciso di istituire il bonus animali, in modo da fornire un aiuto concreto a quelle famiglie che hanno animali in casa. La città ha stanziato un fondo di 30mila euro per finanziare il bonus e gli aventi diritto potranno avere un indennizzo di 150€, che può arrivare a 200€ se l’animale è stato adottato presso il canile o il gattile della città.

Si potrà fare richiesta per ricoprire i costi di cure veterinarie e altre spese effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2022. È possibile fare domanda entro il 10 ottobre 2002 mediante il sito del Comune, facendo accesso con Spid o con la propria identità elettronica. Per accedere è necessario avere un Isee non superiore a 17mila euro, mentre il cane o il gatto deve essere iscritto all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione.