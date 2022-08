Spice Girls: Geri delude i fan, ecco perché

L’ex membro delle Spice Girls ha deluso i fan dopo la pubblicazione di una foto molto chiacchierata. Ecco cosa ha fatto Geri

Dopo anni si torna a parlare con insistenza delle Spice Girls; tuttavia, questa volta la musica e gli spettacoli coreografici non c’entrano nulla. A scatenare una grandissima polemica è stato uno scatto pubblicato negli scorsi giorni e che ha fatto arrabbiare moltissime persone.

A deludere alcuni fans è stata Geri, cantante ed ex membro del gruppo che ha segnato un’intera generazione di giovani: le Spice Girls. Sul banco degli imputati vi è infatti uno scatto che ha scatenato l’ira di moltissimi fan e non solo. Ecco, quindi cos’è successo e perché Geri è al centro delle polemiche scatenate da moltissime persone.

Geri, delle Spice Girls, delude i fan per una foto

Ad attirare l’ira di moltissime persone e fans è stata Geri Halliwel, ex membro del popolarissimo gruppo “Spice Girls”. Il motivo delle polemiche sarebbe una foto pubblicata sui social e che ritrae la famosissima cantante abbracciata e sorridente, mentre è in compagnia di Nadine Dorries. Deputata del partito conservatore americano, molto criticata in Regno Unito per le sue posizioni politiche.

Nel 2013, infatti, la deputata ha espresso il suo voto contrario alle unioni civili gay. La foto incriminata è stata scattata a Wembley, mentre si svolgeva la finale del campionato europeo 2022 di calcio femminile (vinta dall’Inghilterra, con una straordinaria vittoria sulla Germania per 2-1).

La foto, condivisa a sua volta sul profilo social di Nadine Dorries. ha attirato immediatamente le polemiche di moltissime persone, tra cui un gran numero di fan del gruppo storico “Spice Girls”. In moltissimi, infatti, hanno commentato la foto (che riportava la didascalia “Il potere delle donne si irradia stasera a Wembley”) esprimendo grande delusione.

Per molti, infatti, l’immagine in cui Geri Halliwell abbraccia con grande gioia la deputata simbolo della lotto contro le unioni civili, è stata definita “scioccante”. In moltissimi, infatti, hanno commentato negativamente questo abbraccio, dichiarandosi delusi dalla ex popstar e chiedendo spiegazioni sul motivo del gesto.

Tuttavia, c’è stato anche chi si è dichiarato non sorpreso della foto e delle possibili posizioni politiche da parte della Halliwel. C’è da dire, però, che nel 2018 Nadine Dorries aveva affermato di essersi pentita riguardo il suo voto espresso nel 2021, dichiarando che avrebbe volentieri cambiato la sua idea.