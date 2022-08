Chiofalo, la fidanzata non le manda certo a dire: ecco cosa è successo, continuano i confronti dopo La Pupa e il Secchione Show.

Pare proprio continuino i problemi amorosi per Francesco Chiofalo, che di recente abbiamo visto come concorrente de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso.

Il modello e personal trainer è ormai fidanzato da un anno con l’ex-naufraga Drusilla Gucci, ma tra i due pare ci siano diversi problemi; l’ereditiera pare non le abbia per nulla mandate a dire, ecco le novità per i due.

Durante la sua permanenza al programma di Barbara D’Urso, l’ex-star di Tempation Island pare infatti aver avuto fin troppe attenzione per l’attrice a luci rosse Malena, scatenando la gelosia della sua fidanzata.

A distanza di qualche mese dalla fine de La Pupa e il Secchione Show, pare che tra i due ci siano ancora dei problemi tanto che, in una lunga lettera inviata al settimanale DiPiù (come riporta Gossip e TV), Drusilla si sarebbe sfogata e lamentata di alcuni comportamenti del suo compagno.

“Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa” ha scritto nella lettera la 28enne toscana, che sembra davvero decisa a dare una svolta al rapporto, in un modo o nell’altro.

“Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo“ si legge poi.

La Gucci, che ha da tempo scoperto la vocazione per la scrittura e per la poesia, pare aver davvero bisogno di un legame più “profondo” col suo fidanzato, un’intimità molto più “spirituale” nella quale vorrebbe coinvolgere Chiofalo.

“Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”. Ci sarà una reazione da parte di Chiofalo?