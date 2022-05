La Pupa e il Secchione, ecco quanto hanno vinto i vincitori: il programma della D’Urso si è concluso dopo diverse puntate.

Tra critiche, polemiche e colpi di scena, anche questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show si è conclusa; la guida della D’Urso ha comunque rilanciato il programma, che in studio ha visto opinionisti del calibro di Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Ad aggiudicarsi il trofeo della vittoria, alla fine, sono stati Marialaura ed Edoardo; ecco qualche curiosità su di loro e i dettagli sul loro trionfo al programma trasmesso da Italia 1.

La Pupa e il Secchione, ecco quanto hanno vinto: i dettagli sulla vittoria di Marialaura ed Edorardo

Dopo aver vinto diverse sfide nel corso della finale, Marialaura ed Edoardo sono riusciti a sopraffare Emy Buono e Alessandro De Meo al Bagno di Cultura, ribaltando i pronostici e aggiudicandosi la vittoria. I due, oltre alla soddisfazione di aver vinto, si sono portati a casa il montepremi di 20mila euro.

Una grandissima soddisfazione per Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti, tra l’altro una delle ultime coppie a formarsi all’interno del reality show condotto da Barbara d’Urso; il loro percorso è stato infatti tortuoso e ricco di ostacoli, compresi abbandoni e scambi di coppia.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha iniziato infatti il suo percorso come Pupa con Gianmarco Onestini, ma questo alla fine ha scelto Mila Suarez per continuare il programma, coi due che sembra anche abbiano avuto un flirt.

Alla fine, Marialaura ha fatto coppia con Baietti, che in precedenza era stato assegnato a Paola Caruso; la showgirl calabrese è entrata in ritardo in villa per problemi di salute e, successivamente, è stata squalificata per la lite con la Suarez.

Dopo tante difficoltà, i due hanno saputo collaborare e anche trionfare, nonostante le professioni differenti; classe ’95, Edoardo (che aveva già partecipato a Quelli dell’intervallo su Disney Channel) è un giornalista e docente universitario, mentre Marialaura (laureata in Scienze della Comunicazione) è una modella e influencer.

La De Vitisi è giunta alla ribalta anche per la sua storia con Paolo Brosio e, dopo quest’esperienza al programma della D’Urso, potrebbe anche partecipare a L’Isola dei Famosi attualmente in corso.