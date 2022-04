La pupa ed il secchione: ecco la squalifica!

Nella puntata di ieri sera de La pupa e il secchione abbiamo assistito ad una squalifica immediata. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo ai protagonisti dello show.

Ieri sera è andata in onda su Italia1 una puntata de La pupa e il secchione piena di colpi di scena. Il pubblico è rimasto senza parole vedendo l’episodio accaduto in villa tra Paola Caruso e Mila Suarez, per le due ci sono stati degli importanti provvedimenti. Vediamo cosa è accaduto.

Nessuno si aspettava di assistere ad una rissa a La Pupa e il Secchione, questa volta ad essere coinvolte sono state Paola Caruso e Mila Suarez. Le due dopo un pesante litigio sono arrivate faccia a faccia, fino a quando l’ex Bonas ha tirato uno schiaffo in faccia alla modella.

Quest’ultima ha provocato appositamente la Caruso continuando a inveire su suo figlio Michelino. La Suarez ha affermato che Paola fa di tutto per avere visibilità, persino utilizzare il figlio come mezzo per apparire in tv.

A questo punto l’ex bonas non ci ha visto più e ha attaccato fisicamente Mila. Ovviamente il gesto non è passato inosservate e sia Barbara D’Urso che i 3 opinionisti hanno condannato la violenza di Paola e anche l’atteggiamento di Mila.

Ma non è finita qua, Paola ha poi continuato a difendersi facendo infuriare la padrona di casa. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La Pupa e il Secchione: Paola Caruso squalificata dopo la rissa con Mila

Ieri sera abbiamo assisto ad un duro scontro tra due protagoniste de La Pupa e il Secchione. Stiamo parlando di Paola Caruso e Mila Suarez, l’ex bonas ha tirato uno schiaffo alla modella dopo essere stata provocata con alcune insinuazioni sul figlio Michelino.

Un gesto che ha scioccato sia il pubblico che gli opinionisti in studio, nonostante Paola si sia detta pentita, ha continuato a discutere animatamente con la d’Urso per quanto accaduto.

Stando a quanto dice la Caruso, la modella marocchina avrebbe fatto di tutto per farla esplodere, in modo che fosse cacciata dal programma. Inoltre Paola ha anche rivelato di una presunta alleanza tra Elena Morali e Mila.

Alla fine a pagarne le conseguenza è stata proprio l’ex bonas si Avanti un altro, infatti è stata squalificata e ha dovuto lasciare immediatamente lo studio. Mentre Mila Suarez si è beccata solo un piccolo provvedimento.

La Caruso ha provato a rivelare le ragioni che l’hanno spinta a compiere un gesto del genere, ma la D’Urso è stata irremovibile, anzi è apparsa piuttosto scocciata per le numerose interruzioni.