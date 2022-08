Chiara Ferragni, arriva la confessione su Fedez: l’imprenditrice si lascia andare e lo racconta a tutti i suoi follower di TikTok.

Uniti nel lavoro e nella vita privata, Chiara Ferragni e Fedez formano una coppia solidissima, probabilmente la più amata e seguita attualmente del mondo dello spettacolo.

Il rapper continua a lavorare con la musica, mentre la Ferragni espande giorno dopo giorno il suo brand; ma vi siete mai chiesti come è nato tutto? Ecco il retroscena rivelato dalla stessa imprenditrice a tutti i suoi follower di TikTok, davvero da non credere.

Chiara Ferragni, arriva la confessione su Fedez: l’imprenditrice svela come ha conosciuto il suo attuale marito

Sul suo profilo TikTok, come riporta anche il sito La Nostra TV, la Ferragni ha sfruttato l’occasione per raccontare come è nata la sua storia d’amore con Fedez, sotto gli occhi di tutti ormai da anni ormai.

Il retroscena svelato è sicuramente molto curioso: tutto è iniziato quasi per gioco sei anni fa, quando la Ferragni ha usato una canzone di Fedez per una storia su Snapchat. A quel punto, notando il video, il rapper ha ringraziato pubblicamente l’influencer e poi le ha mandato un messaggio particolarissimo.

“Lui subito dopo fa una storia o uno snap in cui dice ‘Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare’“ la rivelazione dell’imprenditrice. A quanto pare l’approccio diretto e anche simpatico del rapper hanno fatto centro, perché da quel momento la Ferragni non gli è stata indifferente.

Visto il messaggio, Chiara ha deciso di scrivere a Federico in privato per chiedergli spiegazione sul quel commento e da lì i due hanno iniziato a parlare in privato, notando affinità.

“Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram nei messaggi diretti, iniziamo una conversazione. Lui mi chiede se vogliamo uscire” continua l’imprenditrice, che ha ovviamente accettato, anche se non senza qualche dubbio.

“Pensavo non potesse essere il ragazzo per me, però mi faceva simpatia e mi sembrava una persona molto onesta“ ha rivelato poi la Ferragni che, viste come sono andate poi le cose, si sbagliava di grosso