Sei astuto? Dipende se riesci a risolvere il quesito

Mettiamo alla prova la vostra astuzia, intelligenza e soprattutto il vostro spirito di sopravvivenza. Riuscite a risolvere il quesito?

In questa sede abbiamo deciso di proporvi un test particolarmente difficile, adatto a chiunque coltivi la passione per le prove di sopravvivenza. Come potete vedere, il nostro imbranato Luigi è caduto involontariamente in un pozzo e non riesce ad uscire. Potrebbe arrampicarsi attraverso il secchio, ma quest’ultimo è troppo in altro e non ci sono sassi che possano appesantirlo per farlo scendere. Veniamo a noi: è possibile uscire da questo pozzo e sopravvivere?

Queste prove di intelligenza vengono spesso sottovalutate, ma in realtà allenano il nostro cervello al ragionamento. Dobbiamo infatti immaginare la nostra mente come se fosse un muscolo, pertanto – attraverso il dovuto allenamento – quest’ultima gode della potenzialità di migliorare le proprie abilità e prestazioni. Quello che appare come un semplice test, si trasformerà in astuzia ed intelligenza nella vita reale.

Una volta che il cervello ha imparato ad associare determinati ragionamenti ad una situazione di pericolo, manterrà il medesimo approccio in qualsiasi campo della vostra vita. Di conseguenza, migliorare la qualità del processo cognitivo in tal senso, migliorerà anche la vostra esistenza in generale, soprattutto in relazione alle situazioni di problem solving.

Test di astuzia: riesci a salvare Luigi dal suo destino?

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente siete in crisi totale. Non ci sono sassi, Luigi non può arrampicarsi; è davvero possibile far uscire Luigi dal pozzo? Bene, questo mostra evidentemente un limite di ragionamento, un limite che è possibile superare attraverso il dovuto allenamento. A fronte di questo, nell’eventualità in cui non abbiate trovato una soluzione al test, vi invitiamo a procedere con esercizi quotidiani che possano sviluppare le vostre potenzialità. Ora, vediamo insieme la soluzione.

Luigi possiede delle scarpe! Non è necessario lanciare dei sassi nel secchio per farlo scendere, basta utilizzare le scarpe. Si tratta di un trucchetto e un pensiero che una mente attenta e astuta avrebbe focalizzato e pensato immediatamente. Volete sviluppare le vostre capacità? Per farlo dovete semplicemente sottoporre il vostro cervello a stimoli costanti. La prossima volta, sarete più fortunati.